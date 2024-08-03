一人當兩人用？ 谷歌招聘機長 還要兼項目經理

灣流航太商務私人飛機是富豪標配，本次照片的針對的機型之一G650，郭台銘和馬斯克都有。（翻攝自灣流航太網站）

谷歌 公司（Google）因為在科技業領先的地位和優厚的待遇，向來是矽谷求職者趨之若鶩的企業。但近日該公司網站上貼出的一則招聘飛機機長和項目經理的廣告，引起了大眾的關注。

作為科技企業的谷歌公司，招聘各領域的科技人才，還有運營、市場、財務甚至按摩技師等輔助工種，都很平常。但招聘飛機機師似乎還是頭一次。而且從招聘廣告的內容看，是要同時擔負飛機機師和項目經理的職責。

廣告中列出的最低要求包括：聯邦航空管理局頒發的航空運輸機師證 （ATP），聯邦航空管理局一等醫療和聯邦通訊委員會受限無線電運營許可；此外還要求3000小時的飛行經驗，包括1000小時機上經驗，以及跨國駕駛灣流航太 Gulfstream G550或G650商務私人飛機的經驗；美國汽車駕照 ；以及接受任務後48小時內要到灣區報到。

可以優先錄用的資質包括：本科學位；在大型跨國公司有三年以上機長經驗或是在軍隊有相關經驗；擁有和航空相關，諸如SMS、FOQA之類的項目管理，安保或是國際運營經驗；有創新思維和帶來突破性解決問題方法的能力；臨場反應快、專業、良好的溝通和領導技能，無懼壓力。

工作內容方面包括：負責複雜和活躍的環球飛機運行；領導機組成員滿足公司環球商務的需求；機師職責外還要負責和在多個航空項目上與不同功能的團隊合作，維持和發展公司航空項目。

這個職位一經公布就引來熱議。有求職者說，開出的工資比大的航空公司低了不少，要再看看獎金、股票和其他收益有多少。有人說，又要開飛機又要做項目經理，果然是谷歌常用的一個人當兩個人的手法。還有人說，剛剛才發布環保報告，說要節能減排，可這種一看就是為公司高層服務的項目，花錢不說，碳足跡又不知道要增加多少。而灣流航太的商務飛機也動輒就是幾千萬。

招聘廣告刊登的申請截止日是7月29日，但又說根據需要可能會提前或推遲。谷歌公司的網站沒有公布申請和錄取的狀況。但這個職位同時在求職網站LinkedIn上也有貼出，目前顯示一周來已經有66人申請了這一職位。