高苑工商棒球隊奪世錦賽亞軍 回台前灣區兩日遊

高苑工商擊敗美國地主代表區強隊，在冠亞軍賽惜敗墨西哥隊拿下小馬聯盟世錦賽亞軍。（高苑工商提供）

暌違22年，高苑工商再度闖入小馬聯盟PALOMINO帕馬級世界青棒錦標賽，由高苑工商董事暨前高雄縣縣長余政憲帶隊，7月26日前往德州參賽，四戰三勝並獲得世錦賽亞軍佳績。在賽前球隊曾在灣區 暖身訓練與調時差，無安排其他休閒活動，在賽後7月30日回到灣區兩日旅遊、逛街購物外，還拜會位在東灣的佛光山佛立門文教中心進行還願之旅。

余政憲賽後感謝賴清德 總統、蕭美琴副總統寄來賀電，高雄市政府、高雄市議會及企業界朋友支持球隊龐大的出國經費，以及來自美國各地抵達比賽現場為球隊加油的僑胞，這些都是支持球隊最大的力量。他同時也勉勵球員繼續加油，經由國際賽事，拓展國際視野，記取輸球教訓，學習比賽經驗，為將來的賽事做準備。

賽後球隊返回舊金山灣區進行兩日旅遊，購買紀念球帽與品嘗美式牛排。（記者孫愛薇／攝影）

高苑工商校長戴慶輝在球隊返抵台灣時，特地從高雄北上桃園機場接機。他接受本報電訪時表示，感謝海外僑胞的協助與支持，這次學生表現非常好，能奪得亞軍實屬不易，這份榮耀與大家分享。他提到，讓學生站上國際舞台，自我實現是從事教育的理念，藉由這次世界比賽，對球隊是一個很難得的機會，高苑工商將持續努力，明年再爭取參加小馬聯盟世錦賽資格，「我們有信心勇奪冠軍 ，揚名國際」。

高苑工商棒球隊總教練謝豐駿，對於這次拿亞軍的表現感到一些惋惜，台美兩地的棒球風格迥異，冠亞軍賽時打擊部分被對方投手封鎖。明年仍會繼續努力打進世錦賽。

賽前球隊面對國旗表示致意。（高苑工商提供）

球隊30日拜會位在東灣的佛光山佛立門文教中心，完成還願之旅，中心的覺安法師向球員表示，未來同學想再繼續升學 ，經濟上如需要資助，佛光山設有專戶，幫助同學升學圓夢，並期待明年與球隊舊金山再相會，再度成功闖入小馬聯盟世錦賽。