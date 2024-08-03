輔導申請大學行業 AI掀起風潮 每年30億元產值的產業恐重組

在Kollegio的平台上，AI電腦程式指導申請人如何寫「個人論文」。（kollegio.ai截圖）

輔導申請大學在美國是每年30億元的產業。有些家長在孩子念高中起，前後一共花幾萬元確保孩子進入名校。目前升上12年級的這批學生，是第一批有AI 人工智慧輔導員可用的申請人。有幾家公司提供免費或極廉價的AI程式。這個新起的風潮可能把整個行業打亂。

在注重高等教育的亞裔社區，有雇用申請大學輔導的傳統，高收入的家庭可付費請有經驗的機構指引。這些機構雇用曾經在最優學府擔任入學審核的人員。他們對如何得到入學審核官的青睞很有心得。

對12年級的學生而言，申請大學是很大的壓力。有專業的輔導員牽著手前進，可以避免錯誤，甚至可能申請到意想之外的好大學。

可惜對低收入家庭的孩子而言，他們吃了很大的虧，他們無法得到進入理想大學的竅門。舊金山紀事報報導，這個行業剛出現重大的革命。最近一群高中生在史丹福大學 校園內參觀，一位年輕男子走向他們說，他的公司用AI來幫助高中生「免費」申請大學，有幾位學生馬上表示有興趣。

這位年輕人是卡瓦賈(Senan Khawaja)，今年6月才剛從史丹福大學畢業。他創立的公司Kollegio名字念起來像「College」。他是公司執行長，首席科技官是去年才從柏克萊加大 畢業的納伊姆(Saeed Naeem)。兩人都只有22歲。

在Kollegio的平台上，AI電腦程式幫助學生把想念的大學整理出最後一份排行榜、幫學生把課外活動的優先順序排出、追蹤各校各項事務的截止日期，並且用生成式AI(generative AI)指導申請人如何寫那篇個人論文，包括題材的腦力激盪(brainstorm topics)、創造論文大綱(creating outlines)以及審核初稿。

卡瓦賈表示，他們的程式是模擬輔導員的專家知識與技巧，而且是免費的提供給申請人。卡瓦賈表示，開發程式的錢是投資人出的，電腦則是史丹福大學的。他的任務是把這項服務提供給申請人，不論他們的家長是一年賺5萬或50萬。

生成式AI已經有能力寫出絕佳的論文，媒體質問卡瓦賈會不會有人用它來作弊？卡瓦賈表示，這份程式只會給申請人提供建議，譬如在論文中多加一個實例，但絕對不會幫申請人寫出論文。

另一家公司叫Reach Best，公司的口號是「學生的AI：幫你信心十足的探討與申請大學」。創始人哈雅西(Best Hayashi)才21歲，今年5月才從柏克萊加大畢業，是公司執行長。Reach Best的產品的功能跟Kollegio的類似，但它還有一些成功申請到理想大學者的論文做範本。

Reach Best是在6月上市的，依照申請人的需要，價格從25元到200元不等。接著Kollegio的產品在7月底上市，標榜的是免費使用。

各大學已看出這種趨勢，加大系統首度在「申請誠信宣言」(Statement of application integrity)中有一段令人驚訝的訊息：「在回答問題時，使用生成式AI來指導『內容、編輯和可讀性』方面是可以的。」但接著發出歷史上的首度警告：「但內容和最終版本，必須是申請人自己寫的。螢幕上系統可能會要求申請人證明是他(她)自己寫的，如果系統查出是作弊的，UC會採取行動。」