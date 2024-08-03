我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎奧運閉幕 傳「他」要上演不可能任務

拳擊選手林郁婷捲性別風波 美拳協說有幕後黑手

輔導申請大學行業 AI掀起風潮 每年30億元產值的產業恐重組

編譯林思牧╱綜合報導
在Kollegio的平台上，AI電腦程式指導申請人如何寫「個人論文」。（kollegio.ai截圖）
在Kollegio的平台上，AI電腦程式指導申請人如何寫「個人論文」。（kollegio.ai截圖）

輔導申請大學在美國是每年30億元的產業。有些家長在孩子念高中起，前後一共花幾萬元確保孩子進入名校。目前升上12年級的這批學生，是第一批有AI人工智慧輔導員可用的申請人。有幾家公司提供免費或極廉價的AI程式。這個新起的風潮可能把整個行業打亂。

在注重高等教育的亞裔社區，有雇用申請大學輔導的傳統，高收入的家庭可付費請有經驗的機構指引。這些機構雇用曾經在最優學府擔任入學審核的人員。他們對如何得到入學審核官的青睞很有心得。

對12年級的學生而言，申請大學是很大的壓力。有專業的輔導員牽著手前進，可以避免錯誤，甚至可能申請到意想之外的好大學。

可惜對低收入家庭的孩子而言，他們吃了很大的虧，他們無法得到進入理想大學的竅門。舊金山紀事報報導，這個行業剛出現重大的革命。最近一群高中生在史丹福大學校園內參觀，一位年輕男子走向他們說，他的公司用AI來幫助高中生「免費」申請大學，有幾位學生馬上表示有興趣。

這位年輕人是卡瓦賈(Senan Khawaja)，今年6月才剛從史丹福大學畢業。他創立的公司Kollegio名字念起來像「College」。他是公司執行長，首席科技官是去年才從柏克萊加大畢業的納伊姆(Saeed Naeem)。兩人都只有22歲。

在Kollegio的平台上，AI電腦程式幫助學生把想念的大學整理出最後一份排行榜、幫學生把課外活動的優先順序排出、追蹤各校各項事務的截止日期，並且用生成式AI(generative AI)指導申請人如何寫那篇個人論文，包括題材的腦力激盪(brainstorm topics)、創造論文大綱(creating outlines)以及審核初稿。

卡瓦賈表示，他們的程式是模擬輔導員的專家知識與技巧，而且是免費的提供給申請人。卡瓦賈表示，開發程式的錢是投資人出的，電腦則是史丹福大學的。他的任務是把這項服務提供給申請人，不論他們的家長是一年賺5萬或50萬。

生成式AI已經有能力寫出絕佳的論文，媒體質問卡瓦賈會不會有人用它來作弊？卡瓦賈表示，這份程式只會給申請人提供建議，譬如在論文中多加一個實例，但絕對不會幫申請人寫出論文。

另一家公司叫Reach Best，公司的口號是「學生的AI：幫你信心十足的探討與申請大學」。創始人哈雅西(Best Hayashi)才21歲，今年5月才從柏克萊加大畢業，是公司執行長。Reach Best的產品的功能跟Kollegio的類似，但它還有一些成功申請到理想大學者的論文做範本。

Reach Best是在6月上市的，依照申請人的需要，價格從25元到200元不等。接著Kollegio的產品在7月底上市，標榜的是免費使用。

各大學已看出這種趨勢，加大系統首度在「申請誠信宣言」(Statement of application integrity)中有一段令人驚訝的訊息：「在回答問題時，使用生成式AI來指導『內容、編輯和可讀性』方面是可以的。」但接著發出歷史上的首度警告：「但內容和最終版本，必須是申請人自己寫的。螢幕上系統可能會要求申請人證明是他(她)自己寫的，如果系統查出是作弊的，UC會採取行動。」

AI 柏克萊加大 史丹福大學

上一則

一人當兩人用？ 谷歌招聘機長 還要兼項目經理

下一則

BART裝加固收費門防逃票 測試效果佳 50站2025年底前完成裝設

延伸閱讀

最新大學招生趨勢 8/17（週六）六場連播 多位專家講解 席位有限 現在註冊報名

最新大學招生趨勢 8/17（週六）六場連播 多位專家講解 席位有限 現在註冊報名
升大學寫文書 高中規畫 學費理財…教育特刊 全方位教戰

升大學寫文書 高中規畫 學費理財…教育特刊 全方位教戰
全美最美麗大學 4所加大進榜

全美最美麗大學 4所加大進榜
市消防局華埠首辦大型活動 數百市民同歡

市消防局華埠首辦大型活動 數百市民同歡
科技營講座 介紹留學生涯規畫

科技營講座 介紹留學生涯規畫

熱門新聞

近十位車主的車在南灣一家Alliance加油站加了油後嚴重受損，令他們沮喪不已。（電視新聞截圖）

加油站汽油變柴油「車顫一下就熄火了」修理費逾4300元

2024-07-26 13:33
黃仁勳看到巨大的簽名球，立即用台語問︰「這麼大的球怎麼投？」（北美台灣一級棒聯盟提供）

黃仁勳接待台棒球小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

2024-07-27 13:19
屋崙牙醫徐麗麗2022年遭男友買兇殺害，震驚了灣區華裔社區。（本報檔案照）

北加屋崙牙醫徐麗麗遭男友買兇殺害 兒轟認罪協議痛批輕判

2024-07-31 12:23
灣區新冠疫情升溫，但現在疫苗一劑難求。（美聯社）

灣區新冠疫情升溫 疫苗一劑難求 原因何在?

2024-08-01 02:20
矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華，甚至可達25萬元。（取自Pexels）

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華程度 讓人瞠目結舌

2024-08-02 19:37
舊金山紀事報訪查，在12家超市中，Grocery Outlet除了牛油果、雞蛋、醬油和黃洋蔥外，它出售的所有商品都是最便宜的；但並沒有哪家商店的商品一直是最貴的。（電視新聞截圖）

同份清單總費用價差一半 12家舊金山超市哪家最便宜？

2024-07-27 15:20

超人氣

更多 >
劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻

劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻
12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻

12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻
巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手
巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金
快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格

快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格