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聖塔克拉拉縣 推心理健康服務

記者江碩涵／聖荷西報導

心理健康是整體健康的重要一環，必要時也需就醫，如果醫療保險是由政府提供的低收入（白卡）或老人保險 （藍卡），或甚至沒有保險，都還可以透過縣政府的心理健康、行為健康服務部得到服務。

為了幫助社區了解由縣政府提供的心理健康服務，El Camino Health 旗下「華人健康促進計畫」與聖塔克拉拉縣行為健康部合作在8、9月推出兩場中、英文進行的視訊講座，介紹由縣政府所提供的免費心理/行為健康，或物質濫用相關服務，邀請第一線的工作人員來介紹服務，解釋申請程序，並回答大家的問題。

聖塔克拉拉縣第三區縣政務委員李洲曉（Supervisor Otto Lee）將於8月8日第一場視訊講座上致歡迎詞。

加州政府提供的服務大多都是透過縣府（county）系統，而不是透過市政府，如圖書館、警察、公立醫院和聯邦政府的福利等。

主辦單位表示，南灣矽谷屬於聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）。佛利蒙等東灣一帶是阿拉米達縣（Alameda county），中半島一帶則是聖馬刁縣（San Mateo county）。各縣提供的服務有所差別，但是系統很類似，所以民眾若能藉由了解聖塔克拉拉縣的服務系統，可以更加了解北加各大縣府的服務。

第一場主題為「一般心理健康服務」，時間是8月8日下午4時至5時30分。講員是聖塔克拉拉縣行為健康部服務引導部門（Navigator Program ）經理Johanna Blandino和文化社區服務部（Cultural Communities Wellness Program ）的Peggy Cho。

第二場主題為「心理健康危機處理」，時間是9月19日下午4時至5時30分。講員為行動危機處理的經理Ian Bohannon和危機和自殺防預部經理Lan Nguyen。

這是第二年華人健康促進計畫得到El Camino Health 基金會的基金贊助，推出一系列以中文進行的心理健康講座。這次與縣政府合辦的視訊講座，將以普通話和英文進行。有興趣者請在網路報名，網址：http://www.elcaminohealth.org/chi-events。

心理健康 醫療保險 華人

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