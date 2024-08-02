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世報矽谷科技營 參觀Coresite數據中心

記者王子涵╱舊金山報導
Coresite多位員工結合自身經歷，向同學講解人力資源、產品管理、運營等崗位的主要職責和職業發展。（記者王子涵╱攝影）
Coresite多位員工結合自身經歷，向同學講解人力資源、產品管理、運營等崗位的主要職責和職業發展。（記者王子涵╱攝影）

舊金山世界日報與台灣聯合報系有行旅聯合舉辦的矽谷科技營，22日下午來到聖他克拉拉市的Coresite矽谷數據中心學習。參觀過程中，學生從建築最底層變配電設施、到UPS供電、數據存儲，再到頂層的備用柴油發電機和冷卻機，學習數據中心完整的作業流程和架構。最後，還聆聽Coresite員工的職業經歷和建議，許多志向進入科技業的同學都收獲頗豐。

Coresite公司成立於2001年，2008年在聖市建成首個數據中心園區，命名為SV1，截至目前Coresite已經在聖市擁有9個數據中心設施，為多家科技巨頭存儲數據。

為促成此次實地參觀，Coresite數據中心運營高級主管Chris Pruitt，Nomad Futurist基金會總統會顧問Jodie Lin，Mirapath創始人兼執行長、美國泛亞美商會教育基金會(USPAACC WISE)聯合創始人Doris Yeh提供了大力支持，她們親自帶隊參觀，回答同學的問題，啟迪好奇心。Nomad Futurist基金會是致力於揭開數字基礎設施和相關技術的神秘面紗，增強年輕下一代的能力並激發其熱情的非盈利教育機構。

隨行老師詢問同學們是否使用Instagram、Youtube、Netflix、Tiktok等應用，強調所有的視頻、圖片、文字信息都將以數據的形式發送並存儲至數據中心，所以數據中心是驅動科技業發展的重要基礎設施。

Coresite SV9經理Derek Chen表示，數據中心需要大量且永不間斷的電力。SV8是的運營容量是18兆瓦，而1兆瓦的電力約等於1000個家庭的年度用電。並且為保證滿足客戶的需求，數據中心需要保證全天24小時不間斷的供電，才可以滿足數據存儲的需要。「沒有數據中心, 就會沒有人類所依賴的數字時代。」他說。

學生首先來到底層的變配電層，巨大的轟鳴聲來自於為設施不斷降溫的冷卻設備，這一層主要將輸入的高壓電進行變壓， 同一層的UPS供電設施，即不間斷電源系統，是保證數據中心即使在斷電的情況下，也能繼續保持運營。

再上層為數據存儲及分析層，講解老師表示，客戶可根據自身需要租賃存儲空間，「基本上，我們的角色就如同是地產的業主。」講解老師稱。數據中心的最上層有著9台柴油驅動的備用發電機，以及冷卻塔和冷卻機。

參觀結束後，Nomad Futurist基金會Jodie歡迎同學在未來進入數據中心的行業，稱並非需要硬體或軟體工程師的背景，才能夠進入數據中心工作，「如果你在市場營銷、法律、地產或人力資源等有天賦，同樣可以進入數據產業。」

隨後，Coresite多位員工結合自身經歷，向同學講解人力資源、產品管理、運營等崗位的主要職責和職業發展。

參觀過程中，學生從建築最底層變配電設施、到UPS供電、數據存儲，再到頂層的備用柴...
參觀過程中，學生從建築最底層變配電設施、到UPS供電、數據存儲，再到頂層的備用柴油發電機和冷卻機，學習數據中心完整的作業流程和架構。（記者王子涵/攝影）
參觀過程中，學生從建築最底層變配電設施、到UPS供電、數據存儲，再到頂層的備用柴...
參觀過程中，學生從建築最底層變配電設施、到UPS供電、數據存儲，再到頂層的備用柴油發電機和冷卻機，學習數據中心完整的作業流程和架構。（記者王子涵╱攝影）

矽谷 舊金山 世界日報

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