內河碼頭廣場 免費活動一波波

舊金山內河碼頭廣場沿線風景獨特，平時也是遊客的必到打卡點。（記者李怡／攝影）

舊金山 從7日起，將在市中心內河碼頭廣場(Embarcadero Plaza)推出Bricks系列免費娛樂活動，直到10月底。每周將為遊客、居民和家庭提供免費豐富的文娛演出與活動。

每周免費向公眾開放的活動包括不同主題和客座嘉賓的問答之夜、探戈舞蹈課程、周五DJ歡樂時光、現場音樂、藝術活動展示、午餐時間社交活動和家庭日小組討論，以及兒童創意博物館等社會和家庭活動。

在市經濟勞動力發展辦公室(OEWD)以及娛樂和公園部門的支持下，Bricks是激活市中心公共空間的最新行動，也是重振市中心經濟計畫的一部分。

市長布里德(London Breed)表示，舊金山市中心的情況已好轉，但還需要進行更多的工作和投資。市中心是城市的心臟，舊金山通常是來自世界各地遊客到美國的第一站。內河碼頭廣場的Bricks是對整個市中心經濟活力復甦的有效帶動。

經濟與勞動力發展辦公室執行主任菲利浦斯(Sarah Dennis-Phillips)表示，目標是讓市中心不僅成為大家必須去的地方，且要成為想去的地方。希望Bricks系列活動，讓公眾能夠以一種全新的方式到訪舊金山最壯觀和最具標誌性的景點。

Bricks系列活動也將帶動市中心小吃店和餐廳的活力。他們將為活動提供各種食品和飲料，參與店家包括Osha Thai和Vacant到Vibrant快閃店等。

舊金山為了吸引大家來到市中心，今年舉辦了多次娛樂活動。6月在市政中心廣場成功舉辦了一場戶外音樂節，活動門票全數售完，吸引了2萬5000人到訪舊金山市中心，為帶動市區經濟發展做出了巨大貢獻。

舊金山公園局經理金斯伯格(Phil Ginsburg)表示，6月在市政中心舉行的音樂節取得了巨大成功，吸引了數萬人來到市政中心地區，使得附近的餐廳、酒店和企業受益。很高興看到另一場大型活動在城市最具代表性的內河廣場舉行。市中心音樂節不僅具有娛樂性，還創造諸多就業機會、是促進城市經濟發展的好方法。