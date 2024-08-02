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舊金山交響樂團開季表演 郎朗夫妻將登台

記者王子涵／舊金山報導
鋼琴家郎朗(左)與妻子吉娜，將在9月25日為舊金山交響樂團的新樂季之夜演出。（舊金山交響樂團提供，Olaf Heine攝影）
鋼琴家郎朗(左)與妻子吉娜，將在9月25日為舊金山交響樂團的新樂季之夜演出。（舊金山交響樂團提供，Olaf Heine攝影）

舊金山交響樂團(SF Symphony)即將開啟的2024至2025交響樂季，將由中國著名鋼琴家郎朗(Lang Lang)與交響樂團音樂總監薩洛寧(Esa-Pekka Salonen)聯袂進行開季表演。

舊金山交響樂團官網消息，郎朗將演奏普羅柯菲耶夫(Sergei Prokofiev)的「羅密歐與朱麗葉」選段、第二鋼琴協奏曲，和聖桑(Camille Saint-Saëns)的「動物狂歡節」等曲目。郎朗的妻子吉娜愛麗絲(Gina Alice)也將登台表演。

交響樂團公共關係主任洛特(Taryn Lott)向本報表示，郎朗的演出將十分受歡迎，「我相信對於本地華人音樂愛好者來說，是一次難得的視聽享受。」

郎朗的音樂會將在9月25日上演，分為下午7時兩場，5時30分開始會為VIP持票者舉辦雞尾酒會和晚宴。晚會收入也將用於交響樂團的教育、社區和藝術項目。

近年來，愈來愈多的亞裔面孔出現在舊金山的音樂藝術舞台。繼去年聘用首位亞裔女合唱團指揮家王菁儀(Jenny Wong)後，舊金山交響樂團在新聘用的七位新樂手中，選擇了四位亞裔樂手，分別是來自台灣的第二單簧管手Yuhsin Galaxy Su、來自灣區巴洛阿圖的第四首席大提琴手Davis You、來自韓國的第一小提琴手Jeein Kim、和來自上海的第四首席低音提琴手Bowen Ha。

新成員是經過音樂總監薩洛寧的三輪試音面試後得到錄用。她們預計將在9月5日到8日的「Ghibli工作室音樂秀」中亮相。

舊金山交響樂團目前正值嚴重的財務緊縮中，來自芬蘭的薩洛寧決定不再與樂團續簽五年合同，下個樂季將是他指揮的最後一年，同時五位長期在交響樂團工作的音樂家宣布退休，此後又有兩名成員離職。新補充的年輕血液都是來自世界頂尖的音樂院校。

大提琴手Davis You說：「我在灣區長大，與家人一起聆聽舊金山交響樂團的音樂會是一種特別的享受，能夠再次回到這裡並登台演出，感到非常興奮。」

交響樂 舊金山 亞裔

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