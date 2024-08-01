30歲習畫不嫌晚 呂雯嵐畫風有空姐視角

在戶外創作中的呂雯嵐。（受訪者提供）

呂雯嵐是作品曾經在舊金山 笛洋美術館 （De Young Museum）展出的畫家。但她的第一份工作卻是空服員，之前也沒有過系統的繪畫訓練。30多歲才開始學習繪畫的她，在照顧家人的同時，還拿到了舊金山藝術大學的藝術碩士文憑，成為了一位職業畫家。她說：「做自己喜歡的事，什麼時候開始都不晚。」

呂雯嵐在台灣長大，本科修讀日文系，畢業後在長榮航空做了六年的空服員。這個職業讓她有機會去到世界上不同的地方。而每到一地，她最喜歡去的地方就是美術館或博物館，但也從來沒有料到自己有一天會走上藝術的道路。

她說，在亞洲的教育體系裡，因為自己從小不是美術科班生，好像就已經失去了這個機會。不過，她想自己喜歡美的東西就可以去看，也會利用假期學習壓花之類的手工藝。

後來呂雯嵐隨同做軟體工程師工作的先生一同來到加州 ，本來考慮和所有的新移民一樣去讀個書找個工作，但先生卻鼓勵她「喜歡做的事情就去做，不用經過學校。」她就開始在藝術市集之類的場合，售賣自己的壓花手工藝品。後面又因為兒子出生不得不停掉。

全職帶小孩的幾年，呂雯嵐開始覺得自己的人生有點徬徨，找不到自己的價值。她甚至和先生說自己想回台灣，再回去做空服員。好在有朋友鼓勵她去學畫畫。先是在社區學院之類的地方學習，就已經激發她畫畫的興趣。後來在史丹福大學繼續教育學習的時候，她萌生了接受更專業訓練的念頭，尤其是在她看到很多老先生老太太退休之後再來學，感受到美國「活到老、學到老」的良好氛圍。

在舊金山藝術大學的時候，她為了兼顧家庭，一個學期只修一門或兩門課。所以花了六年時間完成學業，畢業的那年正好大兒子也小學畢業。

呂雯嵐的畫作受到印象派風格的影響，又融入現代的技法。圖為畫作「矽谷（Silicon Valley)。」（受訪者提供）

呂雯嵐喜歡印象派的風景畫，又融入現代的技法。她的作品很多時候有之前做空服員所帶來的獨特視角，其中一幅就是從飛機舷窗俯瞰舊金山灣的場景。她回憶當時創作的時候，老師對她這幅畫不同尋常的構圖還有些擔心。誰料最後在參選笛洋美術館畫展時，恰恰是這幅被選中。

呂雯嵐說，自己很幸運，追求自己想要做的事。目前作為職業畫家，依然在不斷的參展、參賽。矽谷和舊金山的畫廊也有在售賣自己的畫作：「每個人都在追求自己人生的意義，我很幸運找到繪畫這個東西。找到之後就發現這是自己一輩子想要做的事情。」雖然現在40幾歲，但一直到人生的終點，這都是自己一直願意做下去的事情。