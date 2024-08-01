我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學「黃仁勳樓」奶茶舖 台灣風味受師生歡迎

東奧奪金後壓力大 華裔李蘇妮罹腎病認不出鏡中人

矽谷共乘服務 8月底前指定地點免費搭

記者徐蓓蓓／聖河西報導
Silicon Valley Hopper到8月31日前都會在指定地點，提供免費乘車服務。（翻攝Silicon Valley Hopper網站）
Silicon Valley Hopper到8月31日前都會在指定地點，提供免費乘車服務。（翻攝Silicon Valley Hopper網站）

對於經濟狀況緊張的南灣居民來說，今夏一項可負擔性微型交通服務又變得更便宜了。

Silicon Valley Hopper這項在矽谷庫比蒂諾和聖塔克拉拉市，提供可負擔性交通的共享乘車服務，每次搭乘的價格通常不到5元。但目前開始到8月31日為止，都會在指定地點提供免費乘車服務。Silicon Valley Hopper的支持者表示，這項服務價廉物美，在昂貴的矽谷提升了公平，在交通不便地段提供了急需的交通方式。

目前這項服務可以免費到達的地點，包括庫比蒂諾主街（Main Street)和體育中心；聖塔克拉拉市中央公園和相鄰的圖書館，社區中心以及青少年中心。目前還沒有居民利用這項免費服務的數據。不過庫比蒂諾市府官員表示，會在宣傳期結束後分析數據。

這項服務目前有13輛車，作為庫比蒂諾VTA巴士交通線路不足的補充。目前有大約10條VTA巴士線路經過庫比蒂諾，停靠迪安薩社區學院、舊Vallco Mall地區和Stevens Creek大道等地。

在庫比蒂諾居住了30年的市民貝多得（Jean Bedord)表示，她已經利用這項服務八到九次，去到庫比蒂諾圖書館這樣巴士線路不到的地方。她說：「庫比蒂諾作為城市非常分散，要VTA提供全覆蓋的巴士服務在經濟上不是很可行，更不要說軌道交通之類了。公交站台總是離得太遠。」

矽谷 圖書館 中央公園

上一則

谷歌 放棄用購買碳抵銷以達碳中和

下一則

30歲習畫不嫌晚 呂雯嵐畫風有空姐視角

延伸閱讀

房地產經紀佣金新制即將實施 房市仍觀望

房地產經紀佣金新制即將實施 房市仍觀望
房產經紀佣金新政實施在即 矽谷房市如何響應

房產經紀佣金新政實施在即 矽谷房市如何響應
矽谷國際發明展 台灣斬獲6金5銀3銅

矽谷國際發明展 台灣斬獲6金5銀3銅
矽谷國際發明節 中國隊嶄獲17金13銀3銅

矽谷國際發明節 中國隊嶄獲17金13銀3銅
矽谷國際發明節 香港理大5金1銀收穫豐

矽谷國際發明節 香港理大5金1銀收穫豐

熱門新聞

近十位車主的車在南灣一家Alliance加油站加了油後嚴重受損，令他們沮喪不已。（電視新聞截圖）

加油站汽油變柴油「車顫一下就熄火了」修理費逾4300元

2024-07-26 13:33
黃仁勳看到巨大的簽名球，立即用台語問︰「這麼大的球怎麼投？」（北美台灣一級棒聯盟提供）

黃仁勳接待台棒球小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

2024-07-27 13:19
屋崙牙醫徐麗麗2022年遭男友買兇殺害，震驚了灣區華裔社區。（本報檔案照）

北加屋崙牙醫徐麗麗遭男友買兇殺害 兒轟認罪協議痛批輕判

2024-07-31 12:23
舊金山建造新可負擔房造價高昂的原因包括材料、人工、地價、審批過程和選民及民選官員的決策。（電視新聞截圖）

舊金山一小型住房造價高達100萬元 五年前僅74萬元

2024-07-24 21:50
灣區CNBC電視台報導這宗房地產騙局。 (灣區CNBC電視截圖)

灣區高科技主管被騙40萬購屋頭款 收2封催款電郵揪騙徒

2024-07-24 02:20
舊金山紀事報訪查，在12家超市中，Grocery Outlet除了牛油果、雞蛋、醬油和黃洋蔥外，它出售的所有商品都是最便宜的；但並沒有哪家商店的商品一直是最貴的。（電視新聞截圖）

同份清單總費用價差一半 12家舊金山超市哪家最便宜？

2024-07-27 15:20

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金