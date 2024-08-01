矽谷共乘服務 8月底前指定地點免費搭

Silicon Valley Hopper到8月31日前都會在指定地點，提供免費乘車服務。（翻攝Silicon Valley Hopper網站）

對於經濟狀況緊張的南灣居民來說，今夏一項可負擔性微型交通服務又變得更便宜了。

Silicon Valley Hopper這項在矽谷 庫比蒂諾和聖塔克拉拉市，提供可負擔性交通的共享乘車服務，每次搭乘的價格通常不到5元。但目前開始到8月31日為止，都會在指定地點提供免費乘車服務。Silicon Valley Hopper的支持者表示，這項服務價廉物美，在昂貴的矽谷提升了公平，在交通不便地段提供了急需的交通方式。

目前這項服務可以免費到達的地點，包括庫比蒂諾主街（Main Street)和體育中心；聖塔克拉拉市中央公園 和相鄰的圖書館 ，社區中心以及青少年中心。目前還沒有居民利用這項免費服務的數據。不過庫比蒂諾市府官員表示，會在宣傳期結束後分析數據。

這項服務目前有13輛車，作為庫比蒂諾VTA巴士交通線路不足的補充。目前有大約10條VTA巴士線路經過庫比蒂諾，停靠迪安薩社區學院、舊Vallco Mall地區和Stevens Creek大道等地。

在庫比蒂諾居住了30年的市民貝多得（Jean Bedord)表示，她已經利用這項服務八到九次，去到庫比蒂諾圖書館這樣巴士線路不到的地方。她說：「庫比蒂諾作為城市非常分散，要VTA提供全覆蓋的巴士服務在經濟上不是很可行，更不要說軌道交通之類了。公交站台總是離得太遠。」