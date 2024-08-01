史丹福大學「黃仁勳樓」奶茶舖 台灣風味受師生歡迎

這家台灣風味的奶茶小舖，目前是偌大的史丹福校園內，唯一可以買到珍珠奶茶的地方。右為店長趙之瑀，左為店員Medi Pezzini。（記者徐蓓蓓／攝影）

在史丹福大學 的黃仁勳 工程中心一樓大堂，有一處奶茶小舖，受到師生和往來訪客的歡迎。據悉，這家台灣風味的奶茶小舖，目前是偌大的史丹福校園內唯一可以買到珍珠奶茶的地方。在這家奶茶店開出來之前，史丹福的學生想喝奶茶，要到校園外鄰近的巴洛阿圖市中心才能買到，非常不便。

黃仁勳2008年出資3000萬元，興建了這座占地13萬平方呎的教學樓。（記者徐蓓蓓／攝影）

中午時分的史丹福校園，很多師生都在教學樓大堂的咖啡 快餐店用餐。黃仁勳樓大堂內不僅有一般教學樓都有的連鎖咖啡店，還有這家奶茶舖和一間提供南洋叻沙、越南河粉和中式餃子等亞洲美食的家庭廚房。不知道大家是不是都衝著奶茶店和亞洲美食而來，這座樓的連鎖咖啡快餐店的生意則顯得寂寥。

在這裡用餐的人數也格外多。放眼望去，十有七八都是東亞面孔。據奶茶店店長趙之瑀（Eric Chao)介紹，奶茶店是去年年底開張的，而旁邊的家庭廚房開張還要早。奶茶店選址在黃仁勳樓，其實是無心插柳之舉。不過現在看來倒是相得益彰。

看菜單，除了各種口味的珍珠奶茶，還有原味的紅茶、烏龍茶、四季青茶，還有各種水果茶以及古早味冬瓜茶、烏梅汁等。毋庸置疑，這家奶茶店的顧客可能是受教育程度最好的奶茶顧客。那麼他們在口味的選擇方面有什麼特點呢？

趙之瑀說，相比其他矽谷地區的奶茶門店，這家店點單珍珠奶茶經典口味的人比較多，點單亞洲風味茶飲的反而比其他店少。他認為，應該是這家店的客流中不同族裔的人士都比較多，不像同品牌其他店鋪以東亞族裔人士為主。

史丹福大學黃仁勳樓大堂內，中午時分有不少師生用餐。（記者徐蓓蓓／攝影）

記者訪問正在一同用餐的兩位女生和一位男生。他們表示，雖然校園內其他地方也有亞洲風味的美食供應，不過只有這裡能買到珍珠奶茶，所以選擇在這裡用餐。

黃仁勳工程中心大樓是史丹福大學科學與工程樓群（SEQ)的一部分，容納了管理科學和工程系、計算和數學工程研究院以及史丹福科技風投項目的270名師生員工。內部還有一座300座的輝達禮堂以及一座工程學圖書館。

黃仁勳1992年從史丹福獲得電氣工程碩士學位。2008年，他出資3000萬元興建了這座占地13萬平方呎的教學樓。大樓在2010年完工。