蛋殼製建築材料 灣區學生國際生物設計大賽獲獎

灣區學生利用蛋殼來做建築材料，並因此在國際生物設計大賽獲獎。(取自Pexels)

如果做飯的話，總是會用到幾個雞蛋 。不過你有沒有想過重新利用雞蛋殼，同時又能幫助地球的環保事業呢？據ABC新聞報導，近日就有灣區學生利用蛋殼來做建築材料，並因此在國際生物設計大賽獲獎。

來自舊金山加州 藝術學院（California College of the Arts)的設計學生梅塔（Miti Mehta)和同伴侯塞尼（Negar Hosseini)以及弗朗克（Jesus Franco)，就是所謂的「蛋殼工程師」。他們組隊在名為「生物設計挑戰賽」的一項國際賽事上，因為善用蛋殼材料而獲得大獎。

梅塔說，一開始是因為他們需要完成一項廢物利用的作業。小組成員商討後，最終敲定要利用蛋殼。為了證明使用材料絕對永續，他們找到舊金山Potrero Hill的一架早餐店Plow，從那裡服用收集了很多蛋殼，並計畫將蛋殼製成類似輕質磚一類的建築材料。

弗朗克說：「我們想，為什麼不用製作磚塊同樣的方法來做呢？就利用3D打印機製作了一些DPA和PLA的模具。」借助3D打印的模具，再加上可再生資源製成的明膠狀膠水，小組成員成功將蛋殼製作成了可以利用的形狀。

舊金山加大的合作者莫爾（Camille Moore)利用高分辨率顯微鏡和其他工具，幫助記錄了材料的化學鍵和這種有機材料的實際承重力。

莫爾說：「這實際上非常堅固。我們進行了力學測試並與普通建築材料做比較，發現兩者的強度是相當的。」

最終的設計是要和模組化建築體系掛勾。雖然世界還沒有到要完全依賴蛋殼的那一步，不過這種蛋殼材料已經強韌到可以作為隔音填充或裝飾材料。而且因為原料取之不竭，小組成員相信，他們的蛋殼工程學可以幫助建造通往永續未來的橋梁。