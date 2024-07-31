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粉碎停飛傳言… ZIPAIR聖荷西機場班次 大變動

記者徐蓓蓓／聖荷西市報導
ZIPAIR灣區冬季飛行計畫公布，聖荷西機場班次變動較大，且只在特定日期運行。（本報檔案照）
ZIPAIR灣區冬季飛行計畫公布，聖荷西機場班次變動較大，且只在特定日期運行。（本報檔案照）

日本廉航公司ZIPAIR 30日公布了2024年10月27日到2025年3月29日之間，舊金山灣區包括舊金山和聖荷西兩大機場在內的飛行計畫。其中聖荷西機場在10月27日到12月8日，1月14日到3月14日之間沒有航班計畫。在有航班計畫的時段，每周飛行的班次和時間也有較大變動。

日前一則有關ZIPAIR今年10月24日後即將停飛聖荷西峰田國際機場航班的消息，在灣區華人圈內流傳。隨後聖荷西機場及當事公司都否認有停飛情事，並將很快公布新的航班表。30日公布的飛行計畫，確實粉碎了停飛的傳言，不過，來往聖荷西的航次規模明顯縮小，包括兩段分別為一個多月和兩個月的沒有航班計畫時段。

冬季飛行計畫中，從12月9日開始，在有航班計畫的時段，聖荷西峰田國際機場直飛東京成田機場的航班班次，由目前每周五班（周一、周三、周四、周六、周日）調整為每周四班（周一、周三、周五、周六）。飛行時間方面，周一到周五的航班與現有的飛行時間比較接近，16時從成田機場起飛，8時許到達聖荷西機場；10時多再次起飛，次日2時半左右抵達東京。3月15日到3月29日之間，到達聖荷西和從聖荷西再度起飛的時間會延遲一小時左右，但到達成田機場時間不變。

但周六往返成田機場和聖荷西機場的航班起降時間和平日差異較大。12月9日到1月13日期間，每周六晚上7時從成田機場起飛，11時05分到達聖荷西下午2時35分再度從聖荷西起飛，次日晚上7時到達東京成田機場。3月15日到3月29日期間，聖荷西機場的起降時間會推遲一個小時左右。

從航空公司公布的信息來看，10月27日開始的冬季飛行計畫中，舊金山國際機場依然保持每天一班的飛行頻次。飛機在東京成田機場的起飛時間是晚上9時25分，到達舊金山機場的時間是2時30分；從舊金山再次起飛的時間是下午4時30分，到達成田機場的時間是晚上7時55分。11月3日到明年3月8日之間每天會早一個小時左右到達舊金山，也會早一個小時左右起飛返回東京。3月9日之後再調整回原有時段；但從成田機場起飛和次日到達的時間，整個整個冬季都不變。飛行的班次和時間和目前執飛情況基本一致，只在航班起降時間上略有差異。

票價方面，ZIPAIR給出的參考價格，單人單程從舊金山機場到東京成田機場Full-Flat（基礎商務艙）的票價是1307.3元，標準票價是407.3元。從聖荷西機場到成田機場的報價要略低，Full-Flat是1257.3元，標準票價是387.3元。6歲以下小童票價都是123.3元。

聖荷西 舊金山 灣區

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