房東厭倦租房 卡比度拉海景房降100萬求售

降價求售的這處房產擁有可以俯瞰卡比度拉碼頭的無敵海景。（受訪者提供）

日前本報報導了聖荷西 西南30多哩的聖他克魯茲 著名度假小城卡比度拉，緊鄰海邊的粉彩屋因受到地球暖化和風暴威脅，降價50萬銷售。無獨有偶，近日卡比度拉一處2000年修建的海景度假屋，在整修後降價100萬出售。

這處房產距離著名的聖他克魯茲海灘大道僅僅5哩，距離聖荷西國際機場35哩，距離蒙特瑞半島30哩。擁有可以俯瞰卡比度拉碼頭的無敵海景。同時也可以輕鬆享受卡比度拉數不勝數的畫廳、精品店、咖啡館、海邊餐廳創造的輕鬆閒適的氛圍，以及衝浪、槳板、垂釣和散步等休閒活動。

這處位於Cliff Drive的房產有2間臥室、2間衛浴，還有一間閣樓（loft)，可以用來作為客房、工作室或是影音活動室。居住面積是1288平方呎，不過開放的空間設計和落地法式玻璃門和外間的露台以及露台外開闊的海景，讓整個空間顯得明亮寬敞。

據這間物業的房產經紀柯林斯（Jesse Collins)介紹，雖然有無敵海景，但物業所在地點並不在洪水 風險高的區域，因此房屋保險費用在正常範圍之內。去年冬季曾經以499萬的高價上市，未能售出後，又對地板進行了整修，目前降價近100萬再度上市。第一任房東曾經長期在此居住。而房屋的主人之前一年中有半年居住在這裡，另外半年居住在佛蒙特州。疫情期間將房屋轉為度假出租房。近來對租房感到厭倦，所以決定賣掉。因此這處房產無論自主或是出租都是不錯的選擇。如果想在週末遠離矽谷的喧囂，也是放鬆身心的佳處。