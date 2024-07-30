我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞拒談暗殺事件 川普：代表她還愛我

黃仁勳、查克伯格對談AI 現場互換皮衣掀高潮

房東厭倦租房 卡比度拉海景房降100萬求售

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區報導
降價求售的這處房產擁有可以俯瞰卡比度拉碼頭的無敵海景。（受訪者提供）
降價求售的這處房產擁有可以俯瞰卡比度拉碼頭的無敵海景。（受訪者提供）

日前本報報導了聖荷西西南30多哩的聖他克魯茲著名度假小城卡比度拉，緊鄰海邊的粉彩屋因受到地球暖化和風暴威脅，降價50萬銷售。無獨有偶，近日卡比度拉一處2000年修建的海景度假屋，在整修後降價100萬出售。

這處房產距離著名的聖他克魯茲海灘大道僅僅5哩，距離聖荷西國際機場35哩，距離蒙特瑞半島30哩。擁有可以俯瞰卡比度拉碼頭的無敵海景。同時也可以輕鬆享受卡比度拉數不勝數的畫廳、精品店、咖啡館、海邊餐廳創造的輕鬆閒適的氛圍，以及衝浪、槳板、垂釣和散步等休閒活動。

這處位於Cliff Drive的房產有2間臥室、2間衛浴，還有一間閣樓（loft)，可以用來作為客房、工作室或是影音活動室。居住面積是1288平方呎，不過開放的空間設計和落地法式玻璃門和外間的露台以及露台外開闊的海景，讓整個空間顯得明亮寬敞。

據這間物業的房產經紀柯林斯（Jesse Collins)介紹，雖然有無敵海景，但物業所在地點並不在洪水風險高的區域，因此房屋保險費用在正常範圍之內。去年冬季曾經以499萬的高價上市，未能售出後，又對地板進行了整修，目前降價近100萬再度上市。第一任房東曾經長期在此居住。而房屋的主人之前一年中有半年居住在這裡，另外半年居住在佛蒙特州。疫情期間將房屋轉為度假出租房。近來對租房感到厭倦，所以決定賣掉。因此這處房產無論自主或是出租都是不錯的選擇。如果想在週末遠離矽谷的喧囂，也是放鬆身心的佳處。

居住面積1288平方呎，不過開放的空間設計和落地法式玻璃門和外間的露台以及露台外...
居住面積1288平方呎，不過開放的空間設計和落地法式玻璃門和外間的露台以及露台外開闊的海景，讓整個空間顯得明亮寬敞。（受訪者提供）

克魯茲 聖荷西 洪水

上一則

防止逃票 舊金山灣區捷運安裝全新閘門

下一則

巨人隊首屆「台灣傳統夜」9／3登場 黃仁勳開球

延伸閱讀

華裔社區領袖 薩拉度加應援李卡多

華裔社區領袖 薩拉度加應援李卡多
旅客數仍輸疫前 加州聖荷西機場擬增航班刺激旅遊

旅客數仍輸疫前 加州聖荷西機場擬增航班刺激旅遊
聖荷西大型醫院計畫開始公眾審查 將提供419個重症病床

聖荷西大型醫院計畫開始公眾審查 將提供419個重症病床
加州首例 聖荷西允屋主單獨出售ADU

加州首例 聖荷西允屋主單獨出售ADU
聖地牙哥興建遊民住屋停滯 州府千萬撥款多轉聖荷西

聖地牙哥興建遊民住屋停滯 州府千萬撥款多轉聖荷西

熱門新聞

近十位車主的車在南灣一家Alliance加油站加了油後嚴重受損，令他們沮喪不已。（電視新聞截圖）

加油站汽油變柴油「車顫一下就熄火了」修理費逾4300元

2024-07-26 13:33
灣區CNBC電視台報導這宗房地產騙局。 (灣區CNBC電視截圖)

灣區高科技主管被騙40萬購屋頭款 收2封催款電郵揪騙徒

2024-07-24 02:20
黃仁勳看到巨大的簽名球，立即用台語問︰「這麼大的球怎麼投？」（北美台灣一級棒聯盟提供）

黃仁勳接待台棒球小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

2024-07-27 13:19
舊金山建造新可負擔房造價高昂的原因包括材料、人工、地價、審批過程和選民及民選官員的決策。（電視新聞截圖）

舊金山一小型住房造價高達100萬元 五年前僅74萬元

2024-07-24 21:50
舊金山紀事報訪查，在12家超市中，Grocery Outlet除了牛油果、雞蛋、醬油和黃洋蔥外，它出售的所有商品都是最便宜的；但並沒有哪家商店的商品一直是最貴的。（電視新聞截圖）

同份清單總費用價差一半 12家舊金山超市哪家最便宜？

2024-07-27 15:20
許多矽谷大咖已表態支持賀錦麗競選總統，Netflix共同創辦人哈斯汀斯是其中之一。（美聯社）

矽谷大咖挺賀錦麗 Netflix創辦人捐700萬 科技大亨觀望

2024-07-25 14:25

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　
年紀漸長 吃這「健康」食物要小心

年紀漸長 吃這「健康」食物要小心