前庫市市長黃少雄參選市議員起跑 政治與社區領袖相挺

黃少雄希望帶領更多年輕人了解市府運作。（受訪者提供）

前庫比蒂諾市長黃少雄（Gilbert Wong）日前舉辦市議員競選起跑活動。出生在矽谷的華裔 第二代移民黃少雄，在南灣政界與社區教務服務深耕超過20年，累積政治實力。活動邀請多位灣區政治與社區領袖出席，多達90人參與。

加州參議員柯提斯（Dave Cortese）、州眾議員 羅達倫（Evan Low）、前州眾議員方文忠（Paul Fong）、聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）及夫人Sally Wu、庫比蒂諾市市長莫罕（Sheila Mohan）、市議員佛倫（JR Fruen）、薩拉度加華裔市長趙嬿（Yan Zhao）、前庫市市長張錫宏（Michael Chang）、巴洛阿圖市議員田中（Greg Tanaka）以及多位學區學委出席活動。

黃少雄表示，目前有多位現任華裔美國官員支持自己的參選，非常自豪也感謝能得到華裔的支持，為競選增加助力。他指出，讓年輕的華裔美國人參與政治是非常重要的事情，「當我長大時，我的父母說去上學，成為一位醫生、工程師或律師。但今天，公共服務同樣重要，比如市長、市經理或學區總監。」

黃少雄認為，市府預算規畫與資源有效分配方式，不管是鋪設街道或增加圖書館 開放時間，這些影響市民的決策都非常重要。他向市民喊話，指出市議員在市民的生活中扮演著重要角色，鼓勵市民在11月5日投下神聖一票。

在庫比蒂諾市深耕的黃少雄，從2002年起就擔任庫比蒂諾市都市規畫管理委員會委員共5年時間，深入了解庫比蒂諾的城市規畫與展望。2007年到2016年間擔任市庫比蒂諾市議員，持續關心市政與市民需求，並在2011年與2013年擔任庫比蒂諾市長。目前身兼山麓-迪安薩（Foothill- De Anza）社區大學學委暨庫比蒂諾圖書館董事總監。

在擔任庫比蒂諾市長期間，黃少雄達成多項社區建設的成就，協助蘋果園區的建設；自然步道、公園與農場的改造，提供市民更安全與優質的休閒環境；確保庫比蒂諾圖書館每日開放。黃少雄希望將理性的治理方式帶回庫比蒂諾市議會，重點關注建設可負擔住房、提高公共安全、保障市府財務健全、社區與街道的安全提升以及擴張公共步道。