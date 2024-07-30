輝達員工財富猛漲 公司附近房價跟著飆

輝達員工猛漲的財富使得公司附近的房源水漲船高。（美聯社）

根據房地產 經紀網站Zillow紀錄，2019年一棟金寶市的四居室成交價為160萬元，與2015年140萬元的價值，漲幅不大。但它在2024年再次出售時，標價已經飆升至240萬元，這五年間到底發生了什麼變化？一些房地產經紀人表示，一個最主要的因素似乎是輝達 （Nvidia）的崛起。輝達一躍成為全球市值最高的公司之一，其員工猛漲的財富使得附近的房源水漲船高。

輝達的股價從2020年開始上漲，在2023年出現爆炸性增長，從每股不到20元上漲到2024年6月的120元。該公司生產人工智能（AI）所需的芯片，在此次AI浪潮中其市值已經超過2萬億元。蘇富比國際房地產公司（Sothby's International Realty）房地產經紀人楊格（John Young）說，輝達公司市值的飆升導致聖他克拉拉市及其周邊地區的房價 大幅增長。

Zillow數據顯示，2019年6月薩拉度加的典型住宅價值為270萬元，到5年後的2024年6月，漲幅超過50%，達到400萬元。這是聖他克拉拉縣和聖馬刁縣在此期間的最大漲幅，其次是金寶市、洛斯蓋圖等。

楊格表示，輝達顯然是房價上漲的主要原因，可很少人談論它。

房地產經紀公司Compass首席市場分析師克萊爾（Patrick Carlisle）說，聖他克拉拉縣是灣區目前最熱門房地產市場，豪宅市場也是如此。與此前低迷的2023年4月到6月相比，該縣2024年第二季度的房屋成交價格在500萬元以上的，數量飆升63%。自2023年下半年以來，股市屢創新高，許多AI熱潮的受益者將資產套現，購買房屋。

克萊爾補充，多數此類購房者都是以現金支付的。南灣售房數量趨緩也是推動房價上漲的因素之一。上半年，聖縣約有8000套新房上市，高於去年同期的6200套，但低於疫情爆發前的9400套。聖馬刁今年上半年有3100套新房傷勢，也低於2019年同期的3400套。楊格表示，整個科技業的出現股票跳漲的現象，而輝達的表現尤為突出。