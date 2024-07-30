輝達員工財富猛漲 公司附近房價跟著飆
根據房地產經紀網站Zillow紀錄，2019年一棟金寶市的四居室成交價為160萬元，與2015年140萬元的價值，漲幅不大。但它在2024年再次出售時，標價已經飆升至240萬元，這五年間到底發生了什麼變化？一些房地產經紀人表示，一個最主要的因素似乎是輝達（Nvidia）的崛起。輝達一躍成為全球市值最高的公司之一，其員工猛漲的財富使得附近的房源水漲船高。
輝達的股價從2020年開始上漲，在2023年出現爆炸性增長，從每股不到20元上漲到2024年6月的120元。該公司生產人工智能（AI）所需的芯片，在此次AI浪潮中其市值已經超過2萬億元。蘇富比國際房地產公司（Sothby's International Realty）房地產經紀人楊格（John Young）說，輝達公司市值的飆升導致聖他克拉拉市及其周邊地區的房價大幅增長。
Zillow數據顯示，2019年6月薩拉度加的典型住宅價值為270萬元，到5年後的2024年6月，漲幅超過50%，達到400萬元。這是聖他克拉拉縣和聖馬刁縣在此期間的最大漲幅，其次是金寶市、洛斯蓋圖等。
楊格表示，輝達顯然是房價上漲的主要原因，可很少人談論它。
房地產經紀公司Compass首席市場分析師克萊爾（Patrick Carlisle）說，聖他克拉拉縣是灣區目前最熱門房地產市場，豪宅市場也是如此。與此前低迷的2023年4月到6月相比，該縣2024年第二季度的房屋成交價格在500萬元以上的，數量飆升63%。自2023年下半年以來，股市屢創新高，許多AI熱潮的受益者將資產套現，購買房屋。
克萊爾補充，多數此類購房者都是以現金支付的。南灣售房數量趨緩也是推動房價上漲的因素之一。上半年，聖縣約有8000套新房上市，高於去年同期的6200套，但低於疫情爆發前的9400套。聖馬刁今年上半年有3100套新房傷勢，也低於2019年同期的3400套。楊格表示，整個科技業的出現股票跳漲的現象，而輝達的表現尤為突出。
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