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AI評估野火風險 灣區一業者為屋主找到產險救命索

編譯廖宜怡／綜合報導
灣區德洛斯產物保險公司使用人工智慧提供保險，為因野火風險而無法獲得保險的屋主提供救命繩索。（美聯社）
灣區德洛斯產物保險公司使用人工智慧提供保險，為因野火風險而無法獲得保險的屋主提供救命繩索。（美聯社）

彭博社報導，在加州各地野火頻發、大量房屋被保險公司棄保之際，灣區一家使用人工智慧評估風險的保險公司，正在為無法獲得保險的屋主提供救命繩索。

曾擔任消防員的勞斯（Rouse）在他的房屋保險不獲保險公司續約後，轉向「德洛斯保險解決方案」（Delos Insurance Solutions）購買保險。

勞斯表示，他的房屋位於沙加緬度以北的溪口（Chico）一個他認為十分安全的地區。他說：「這是一棟统一建造房屋（track home，同一地塊上外觀相似的住宅），周圍絕對沒有可以引發火災的高風險植被，但我們的房屋保險費率近來上漲了四倍多。」

在State Farm和Allstate等大型產物保險公司紛紛退出加州市場或調漲費率之際，德洛斯卻反其道全力爭取加州保單。這家總部設於舊金山的保險公司，已經向遭到其他保險公司棄保的屋主售出超過1萬7000張保單，承擔起加州280億元的風險。德洛斯表示，他們的銷售額目前每月平均成長5%。

德洛斯稱，他們的秘密武器是它的野火預測模型，它們擁有比市場上其他模型更準確預測個別房屋野火風險的能力，其他保險公司都是使用第三方軟體來衡量野火風險。德洛斯與大學教授合作，獲得野火模型的專利數據集，然後加入人工智慧演算法來整合數據。德洛斯共同創辦人麥肯泰爾（Shanna McIntyre）表示，德洛斯的模型考慮的變數超過200多個。

聖地牙哥加大經濟學助理教授布豪爾（Judson Boomhower）表示，模型和定價方式較粗糙的保險公司比較保守，由於無法準確預測自然災害，因此會制定較高的保費或做出撤出某些市場的決定。

德洛斯執行長暨共同創辦人史坦（Kevin Stein）表示，他們的模型已經確定美國有約300萬棟房屋沒有野火風險，卻買不到保險，這種情形在加州尤其嚴重。

勞斯表示，儘管德洛斯保費每年為2800元，比他原來的保險公司每年900元要高出許多，但低於加州FAIR計畫的3500元。

史坦指出，由於德洛斯提供的保險是「非認可保險」（non-admitted insurance），更改費率無需經過加州審查，使他們能隨時根據野火風險調整費率。不過，使用「非認可保險」要注意的是，如果德洛斯無法支付理賠金，加州政府也不會保證屋主可以收到理賠金。

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