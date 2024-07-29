矽谷國際發明展 台灣斬獲6金5銀3銅

張家菊（左四）、朱永昌（右四）與得獎發明人展示本屆的金銀銅牌。（記者孫愛薇╱攝影）

「2024美國矽谷 第3屆國際發明展」26到28日在聖他克拉拉市舉辦。台灣發明協會帶領七家台灣廠商組成台灣參展團，在台灣參展發明項目中，本屆共獲得六金五銀三銅。其中金和泰實業股份有限公司發明冷拌冷鋪混泥土，解決道路施作加熱的困境，頗受注意。

駐舊金山經濟文化辦事處副處長朱永昌28日晚間來到發明展，他表示，歡迎台灣發明展的團隊與廠商到來，矽谷發明展因疫情 關係中斷三年，今年發明協會再度參展。台灣國內重視創新與發明，有助於產業的發展，歷年台灣團隊都參與踴躍，獲獎無數，矽谷有獨特的創投生態鏈，讓台灣的廠商與國際有更深的交流連結。

台灣發明協會理事長張家菊表示，矽谷發明展為國際發明總會主辦，原為美國匹茲堡發明展，轉移到矽谷舉辦，因為疫情停辦三年，今年正式重新開展。由於疫情中斷，導致矽谷發明展無法被台灣的智財局列入著名發明展，不少大學生無法申請經費參展實屬可惜，期望明年能帶更多的台灣產學合作作品來到矽谷參展。

明志科技大學、國立台中科技大學、國立虎尾科技大學結合美國密西根州立大學資訊工程系，與威橋實業股份有限公司以產學合作方式研發出「溫差發電機模組之應用」，透過熱能與電能的轉換方式，將炭火的熱氣轉換為電能使用。

為提升環保與解決瀝青熱施作痛點，金和泰實業股份有限公司研發出「新料冷拌冷鋪混凝土」獲得金獎，傳統瀝青鋪設需要高溫熱拌混合材料，對於受限無法加熱瀝青的場地，則研發出冷凝配料用冷拌方式完成瀝青鋪設。

「再生料冷拌冷鋪混凝土」則獲得銀獎，路面原有的瀝青需要刨除後才能施作新的瀝青路面，遭刨除的瀝青與石塊能回收再利用，減少採收砂石的用量外，也能兼顧環保，該項發明專利將回收瀝青料結合冷拌技術，達到節能減碳 目標。

紅崴科技股份有限公司獲得台灣參展廠商中獎座表現最佳，共計二金一銀，分別以「石墨烯多功能保溫瓶」與「碧璽清火通暢活力貼布」展獲金獎。

紅崴科技股份有限公司負責人謝進興表示，貼布中分布著小塊的天然黑碧璽，以及天然的茶樹精油，讓使用者貼在身上感受到先涼後暖的舒暢感。「自動對焦老花眼鏡」則由國賓國際股份有限公司發明參賽，在一副老花眼鏡中有100到400度的度數，讓使用者不必因為度數加深而頻繁更換眼鏡。

好事資訊股份有限公司有鑑於陰暗的風雨中，撐傘的路人可能遭遇危險，發明「可使傘頂發光之摺疊傘」，不僅能裝飾傘頂，也能提醒用路人注意行人安全，兩項發明斬獲發明獎銅牌。台灣參展廠商中，還有一組廠商來自馬來西亞，透過公司在台北辦事處的參展，產品生產基地在中國，帶了兩項發明產品「EMUMORETM 牌鴯鶓油平衡霜」、「躍萊牌復合多肽蛋白質粉」，都獲得金獎。