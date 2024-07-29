加州科技大學造福華裔學子 TED活動來賓經驗分享

加州科技大學董事長徐玲是屈指可數的高科技企業C-Level的女性高管。（記者徐蓓蓓／攝影）

加州 科技大學28日在密爾皮塔斯校區舉辦TEDxCSTU活動，在多位業界精英現身本次活動，分享自己職業經驗。

講者中有年僅17歲的初創企業家，也有在人工智慧領域深耕10多年的資深人士。包括美中投資協會主席查理特（William Zarit)、加州科技大學董事長徐玲、Otter.ai創始人及執行長Sam Liang, Fusion Fund創始人及管理合夥人Lu Zhang,印太風投創始人沃拉（Neel Vora)、永續時尚屋執行長拉德哈（Priyanka Ladda)。

加州科技大學董事長徐玲是其中屈指可數的高科技企業C-Level的女性高管。她分享了自己熱心教育和慈善事業，創辦加州科技大學，為希望進入矽谷 高科技公司工作的學生提供教育機會；同時還創辦了昇華學院和昇華基金會，致力於幫助矽谷從業人員提高文化領導力，引導下一代華人立足全球化創業的信心的經歷。

徐玲的職業生涯聚焦在軟體開發和大數據領域。她先是在IBM負責開發內容管理軟體和DB2數據庫，然後在Vitria Technology和Rearden Commerce擔任全球軟體開發高級副總裁。後又在大數據公司Acxiom擔任集團副總裁，並擔任BMC軟體的CTO和正大集團CTO。

加州科技大學校長秦志剛是柏克萊加大的博士，曾經在貝爾實驗室和ATT實驗室從事電腦安全網路的研究並有豐富的大學科研和教學經驗。

加州科技大學地處矽谷中心地帶，毗鄰谷歌、蘋果、英特爾等世界頂級科技公司及大量新創企業。與很多大學聚焦學術和科研不同，加州科技大學專注於計算機工程和工商管理領域，通過更實際和前沿的課程設計，及創新性的教學方法，緊貼就業市場，提升學生就業能力。2023年，該校推出了生成式人工智能 產品、大型語言模型、計算機視覺與設計等計算機領域新課程，還有護理管理、建築管理、金融科技、人工智能的商業應用等工商管理課程。