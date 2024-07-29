矽谷國際發明節 香港理大5金1銀收穫豐

香港理工大學六個項目團隊參加矽谷國際發明創新節，一共獲得五個金獎和一個銀獎。（記者葛歆睿╱攝影）

來自中國香港 的5間大學和2間機構，參加了26日至28日在聖他克拉拉會議中舉行在2024年矽谷 國際發明創新節，共帶來26個領先科技項目。其中香港理工大學的6個項目一共獲得5個金獎和1個銀獎。

負責帶隊的香港理大副校長、熱能及環境工程講座教授趙汝恆介紹，此次參展的六個團隊，項目涵蓋醫療保健、智能材料、人工智慧物聯網 (AIoT，Artificial Intelligence of Things)，傳感器等。其中有些已經成立創業公司。他表示，團隊參展一方面可以直接面向市場，了解產品需求與價值，以進行相應的調整與改良。另一方面也希望向海外市場推廣技術，尋找感興趣的企業和投資 者，將技術轉化落地，運用到更多不同場景。

趙汝恆主管大在研究與創新、知識轉移和創業方面的策畫和發展工作，以及各項研究計畫的實踐。他強調，理大重視創新項目的科技含量和產業化機會，兩年半前成立的高等研究院，包括18個研究所和研究中心，課題都與食衣住行息息相關，旨在解決各種社會問題。

香港理大在本次創新節獲得五個金獎之一，來自時裝及紡織學院副院長及教授葉曉雲領導的智能襯墊夜間支架，為治療青少年原發性脊柱側彎提供創新方案。

葉曉雲表示，項目透過採用軟體機械人和智能襯墊，研發一款針對Cobb角度介於10至25度的青少年原發性脊柱側彎（AIS）患者的智能夜間支架。支架結合臨床研究、材料科學及可穿戴技術，可自動調節矯正力度與位置，以達致最佳的脊柱矯正效果。支架選用吸濕透氣布料，並設有氣囊支撐帶，增加牽引力，保證穿戴舒適與矯正效率。內置感應器可實時監控身體與支架間壓力及睡姿，從而對穿戴者的動作進行動態調整，提升矯正成效。

葉曉雲指出，此發明的優勢在於能提供個性化治療方案，而支架穿戴舒適亦能改善患者的依賴性，並降低長時間穿戴傳統硬材料支架時而引起的皮膚問題風險，有望顯著提升脊柱側彎青少年的生活質素。目前項目已經獲得130萬美元的融資，正進行的臨床試驗將進一步完善此創新支架，以完成對脊柱側彎治療創新與卓越的承諾。