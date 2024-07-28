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金山市長候選人佩斯金華埠籌款 首秀粵語歌「真的漢子」

記者劉先進 / 舊金山報導
舊金山市長候選人、市議長佩斯金，和市議員陳詩敏到岡州古廟祭拜，祈求好運。（佩斯金供圖）
舊金山市長候選人、市議長佩斯金，和市議員陳詩敏到岡州古廟祭拜，祈求好運。（佩斯金供圖）

舊金山市長候選人、議長佩斯金 (Aaron Peskin)26日晚在華埠舉行競選籌款活動。服務公職25年的佩斯金，首次獻唱粵語歌曲、知名歌手林子祥的代表作「真的漢子」。他說，歌詞振奮人心，「求獻身維護正義，成和敗努力嘗試」，非常適合市長候選人演唱。

佩斯金說，25年來有幸代表華埠（作為市議員），為華埠社區發聲，從社區獲益良多。他也支持華埠關切之事，包括增強公共安全，在華埠平園社區專門設立講粵語的巡警隊。在社區的推動下，禁止開設大麻店，因為毒品交易對華人移民社區造成歷史性的傷害。在前市議長余鼎昂的領導下，確保首個散房補貼計畫，讓收入極低的長者有資格獲得可負擔房。未來工作頗多，希望改善公共交通，照顧小企業，保持華埠乾淨整潔，確保社區所依賴的重要設施達到最佳狀態。

他說，「真的漢子」這首歌，講述如何成為真正的領導者，如何維護正義的同時為他人奉獻。無論成功與失敗，真正的領袖都要努力。歌詞唱道「人生有特殊意義，人生有大意義，一生也讓你記住事，求獻身維護正義，成和敗努力嘗試」，象徵著他與第三區和華埠社區20多年的合作關係，適合市長候選人演唱。「粵語歌抑揚頓挫，我和好友專門在卡拉OK練習。」

佩斯金為現任市長布里德連任的對手。對於金山民主黨背書布里德競選，他表示，五次競選市議員，其中有數次沒有得到民主黨的背書，但還是勝選，「因為我一直努力工作，人們知道我關心社區。我想修復金山，民主黨的背書不代表什麼。」他還說，早上和市議員陳詩敏去岡州古廟占了一卦，「卦象來看，運道不錯。」

佩斯金此次競選，獲得眾多華埠領袖的支持。包括州眾議員丁右立、第一區市議員陳詩敏、前市議長余鼎昂、榮休法官鄧孟詩、郭麗蓮、牧師方小龍、寧陽總會館主席雷華欽、合和總會館主席謝躍池、人和總會館主席蔣澤綿、陽和總會館主席陳國慶、三邑總會館主席楊國興、岡州總會館主席張逢濯，僑領鍾月娟、梁榮浩、張建清、劉運方、周達昌、何華斌、唐勁輝、劉源凱、邵旗謙、張艷珍等。

舊金山市長候選人、市議長佩斯金在華埠舉行競選籌款活動，並首次獻唱粵語歌曲。（受訪...
舊金山市長候選人、市議長佩斯金在華埠舉行競選籌款活動，並首次獻唱粵語歌曲。（受訪者供圖）
舊金山市長候選人、進步派議長佩斯金（左），和市議員陳詩敏（右）到岡州古廟祭拜，祈...
舊金山市長候選人、進步派議長佩斯金（左），和市議員陳詩敏（右）到岡州古廟祭拜，祈求好運。（佩斯金供圖）

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