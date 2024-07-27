灣區瑰寶中餐廳「喜福居」 柯伯特秀點名再掀熱度
以電影「瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asians)」聞名的華裔導演朱浩偉（Jon M. Chu)日前作客「史迪芬柯伯特晚間秀」提到自家創辦54年的中餐館「喜福居（Chef Chu′s)」，引起主持人柯伯特強烈興趣，一再追問，讓這家灣區瑰寶級再度進入熱議話題。
當時朱浩偉正在介紹自己新出版的回憶錄，書中追溯了他上世紀80年代在灣區洛斯阿圖成長的經歷。他說：「我父母有一家叫做『喜福居』的餐館。我父親一定是很大聲地說出這個名字。」他還告訴柯伯特自己80歲的父親依然每天到餐館工作。
柯伯特於是問：「所以是他（指朱浩偉父親）讓你特別提到『喜福居』的名字的？」
朱浩偉說：「是的，還有經典菜式–北京烤鴨。」
柯伯特馬上打趣說：「你想要留一個訂座電話號碼嗎？」
記者前往「喜福居」，誠如朱浩偉所言，年過80的老闆朱鎮中身著一塵不染的白色廚師服，頭式清爽，精神矍鑠地坐鎮店中。雖然店內運營已經轉交洛杉磯加大畢業且有金融工作背景的長子朱浩然，朱鎮中依然沒有退休的打算。「我是老闆，而且身體很好。他們沒辦法開除我。」
提到創辦「喜福居」的緣起，朱鎮中說自己19歲時遇到容貌好、學識好、教養好、家世好的太太就一見鍾情。他說自己愛吃、愛研究料理、更愛交朋友，所以有開餐館的夢想。他問彼時還是女朋友的太太，自己想在美國的每一個街角都開上一家中式快餐店，能不能做自己的太太，幫助自己實現這個夢想。
沒想到被太太一口回絕。不過卻對他說，如果可以找一個好的地段，認真經營一家餐館，倒是願意幫助他。朱鎮中相信只有太太開心，才有美好的人生。幾十年不斷努力，不但成就了「喜福居」的傳奇，還和太太育有3子2女，都學有所成，各有專長。
「喜福居」的名人牆上記錄了幾十年來出入這家店各方政要、名人、華人領袖。其中，朱鎮中也非常感念疫情中，臉書創始人查克伯格夫婦捐助10萬元，希望自己最喜歡的餐館可以平安度過艱難時期。「喜福居」是獲得捐助的8家餐館中唯一的中餐館。
工作日的中午時分，「喜福居」內顧客川流不息，全不見近來一些中餐館蕭條的跡象。而朱鎮中聲如洪鐘，不時用粵語吩咐員工，用國語和老客人寒暄，用英文接待其他族裔人士，還會用上海話和太太故鄉來人敘舊。
朱鎮中卻說，開餐館重要的不是高朋滿座，而是要客人賓至如歸。而作為中式餐館，經營者也代表著族裔的形象，餐館更是文化傳播的中心，因此自己幾十年如一日，菜品和服務的把控都一絲不苟，才能有今天的「喜福居。」
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