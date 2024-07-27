灣區瑰寶中餐廳「喜福居」 柯伯特秀點名再掀熱度

朱鎮中與「喜福居」名菜北京烤鴨。（受訪者提供）

以電影「瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asians)」聞名的華裔導演朱浩偉（Jon M. Chu)日前作客「史迪芬柯伯特晚間秀」提到自家創辦54年的中餐館 「喜福居（Chef Chu′s)」，引起主持人柯伯特強烈興趣，一再追問，讓這家灣區 瑰寶級再度進入熱議話題。

當時朱浩偉正在介紹自己新出版的回憶錄，書中追溯了他上世紀80年代在灣區洛斯阿圖成長的經歷。他說：「我父母有一家叫做『喜福居』的餐館。我父親一定是很大聲地說出這個名字。」他還告訴柯伯特自己80歲的父親依然每天到餐館工作。

柯伯特於是問：「所以是他（指朱浩偉父親）讓你特別提到『喜福居』的名字的？」

朱浩偉說：「是的，還有經典菜式–北京烤鴨。」

柯伯特馬上打趣說：「你想要留一個訂座電話號碼嗎？」

記者前往「喜福居」，誠如朱浩偉所言，年過80的老闆朱鎮中身著一塵不染的白色廚師服，頭式清爽，精神矍鑠地坐鎮店中。雖然店內運營已經轉交洛杉磯加大 畢業且有金融工作背景的長子朱浩然，朱鎮中依然沒有退休的打算。「我是老闆，而且身體很好。他們沒辦法開除我。」

提到創辦「喜福居」的緣起，朱鎮中說自己19歲時遇到容貌好、學識好、教養好、家世好的太太就一見鍾情。他說自己愛吃、愛研究料理、更愛交朋友，所以有開餐館的夢想。他問彼時還是女朋友的太太，自己想在美國的每一個街角都開上一家中式快餐店，能不能做自己的太太，幫助自己實現這個夢想。

沒想到被太太一口回絕。不過卻對他說，如果可以找一個好的地段，認真經營一家餐館，倒是願意幫助他。朱鎮中相信只有太太開心，才有美好的人生。幾十年不斷努力，不但成就了「喜福居」的傳奇，還和太太育有3子2女，都學有所成，各有專長。

「喜福居」的名人牆上記錄了幾十年來出入這家店各方政要、名人、華人領袖。其中，朱鎮中也非常感念疫情中，臉書創始人查克伯格夫婦捐助10萬元，希望自己最喜歡的餐館可以平安度過艱難時期。「喜福居」是獲得捐助的8家餐館中唯一的中餐館。

工作日的中午時分，「喜福居」內顧客川流不息，全不見近來一些中餐館蕭條的跡象。而朱鎮中聲如洪鐘，不時用粵語吩咐員工，用國語和老客人寒暄，用英文接待其他族裔人士，還會用上海話和太太故鄉來人敘舊。