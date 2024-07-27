我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

百元美鈔「序號驚奇巧合」 可值高價5520元

灣區瑰寶中餐廳「喜福居」 柯伯特秀點名再掀熱度

記者徐蓓蓓╱洛斯阿圖報導
朱鎮中與「喜福居」名菜北京烤鴨。（受訪者提供）
朱鎮中與「喜福居」名菜北京烤鴨。（受訪者提供）

以電影「瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asians)」聞名的華裔導演朱浩偉（Jon M. Chu)日前作客「史迪芬柯伯特晚間秀」提到自家創辦54年的中餐館「喜福居（Chef Chu′s)」，引起主持人柯伯特強烈興趣，一再追問，讓這家灣區瑰寶級再度進入熱議話題。

當時朱浩偉正在介紹自己新出版的回憶錄，書中追溯了他上世紀80年代在灣區洛斯阿圖成長的經歷。他說：「我父母有一家叫做『喜福居』的餐館。我父親一定是很大聲地說出這個名字。」他還告訴柯伯特自己80歲的父親依然每天到餐館工作。

柯伯特於是問：「所以是他（指朱浩偉父親）讓你特別提到『喜福居』的名字的？」

朱浩偉說：「是的，還有經典菜式–北京烤鴨。」

柯伯特馬上打趣說：「你想要留一個訂座電話號碼嗎？」

記者前往「喜福居」，誠如朱浩偉所言，年過80的老闆朱鎮中身著一塵不染的白色廚師服，頭式清爽，精神矍鑠地坐鎮店中。雖然店內運營已經轉交洛杉磯加大畢業且有金融工作背景的長子朱浩然，朱鎮中依然沒有退休的打算。「我是老闆，而且身體很好。他們沒辦法開除我。」

提到創辦「喜福居」的緣起，朱鎮中說自己19歲時遇到容貌好、學識好、教養好、家世好的太太就一見鍾情。他說自己愛吃、愛研究料理、更愛交朋友，所以有開餐館的夢想。他問彼時還是女朋友的太太，自己想在美國的每一個街角都開上一家中式快餐店，能不能做自己的太太，幫助自己實現這個夢想。

沒想到被太太一口回絕。不過卻對他說，如果可以找一個好的地段，認真經營一家餐館，倒是願意幫助他。朱鎮中相信只有太太開心，才有美好的人生。幾十年不斷努力，不但成就了「喜福居」的傳奇，還和太太育有3子2女，都學有所成，各有專長。

「喜福居」的名人牆上記錄了幾十年來出入這家店各方政要、名人、華人領袖。其中，朱鎮中也非常感念疫情中，臉書創始人查克伯格夫婦捐助10萬元，希望自己最喜歡的餐館可以平安度過艱難時期。「喜福居」是獲得捐助的8家餐館中唯一的中餐館。

工作日的中午時分，「喜福居」內顧客川流不息，全不見近來一些中餐館蕭條的跡象。而朱鎮中聲如洪鐘，不時用粵語吩咐員工，用國語和老客人寒暄，用英文接待其他族裔人士，還會用上海話和太太故鄉來人敘舊。

朱鎮中卻說，開餐館重要的不是高朋滿座，而是要客人賓至如歸。而作為中式餐館，經營者也代表著族裔的形象，餐館更是文化傳播的中心，因此自己幾十年如一日，菜品和服務的把控都一絲不苟，才能有今天的「喜福居。」

朱鎮中和目前負責經營「喜福居」的長子朱浩然手捧朱浩偉新書，追溯了他上世紀80年代...
朱鎮中和目前負責經營「喜福居」的長子朱浩然手捧朱浩偉新書，追溯了他上世紀80年代在灣區洛斯阿圖成長的經歷。（記者徐蓓蓓╱攝影）
「喜福居」名菜龍蝦伊麵。（受訪者提供）
「喜福居」名菜龍蝦伊麵。（受訪者提供）
華裔導演朱浩偉日前作客「史迪芬柯伯特晚間秀」提到自家創辦54年的中餐館「喜福居」...
華裔導演朱浩偉日前作客「史迪芬柯伯特晚間秀」提到自家創辦54年的中餐館「喜福居」。（Youtube視頻截圖）

中餐館 灣區 洛杉磯加大

上一則

國家級古蹟Capitola粉彩屋 受地球暖化威脅

下一則

疫情過後 矽谷房客驅逐案激增

延伸閱讀

阮昭雄訪北加州台灣會館 肯定民主價值

阮昭雄訪北加州台灣會館 肯定民主價值
許耀中攜環保繪本「蜜蜂救援隊」 僑教中心說故事

許耀中攜環保繪本「蜜蜂救援隊」 僑教中心說故事
拍照1.5萬 范斯提名後首亮相加州灣區 下周一巴洛阿圖籌款

拍照1.5萬 范斯提名後首亮相加州灣區 下周一巴洛阿圖籌款
灣區高科技主管被騙40萬購屋頭款 收2封催款電郵揪騙徒

灣區高科技主管被騙40萬購屋頭款 收2封催款電郵揪騙徒
高雄高苑工商棒球隊抵灣區 備戰小馬聯盟世界盃

高雄高苑工商棒球隊抵灣區 備戰小馬聯盟世界盃

熱門新聞

近十位車主的車在南灣一家Alliance加油站加了油後嚴重受損，令他們沮喪不已。（電視新聞截圖）

加油站汽油變柴油「車顫一下就熄火了」修理費逾4300元

2024-07-26 13:33
灣區CNBC電視台報導這宗房地產騙局。 (灣區CNBC電視截圖)

灣區高科技主管被騙40萬購屋頭款 收2封催款電郵揪騙徒

2024-07-24 02:20
舊金山建造新可負擔房造價高昂的原因包括材料、人工、地價、審批過程和選民及民選官員的決策。（電視新聞截圖）

舊金山一小型住房造價高達100萬元 五年前僅74萬元

2024-07-24 21:50
政治專家認為，紐森堅定支持拜登繼續參選，所得的回報將大於風險。（美聯社）

紐森為何堅持力挺拜登 CalMatters：爭取未來總統提名

2024-07-21 02:20
許多矽谷大咖已表態支持賀錦麗競選總統，Netflix共同創辦人哈斯汀斯是其中之一。（美聯社）

矽谷大咖挺賀錦麗 Netflix創辦人捐700萬 科技大亨觀望

2024-07-25 14:25
Salesforce通知員工10月1日起強制要求進辦公室頻率達標。(本報檔案照 )

Salesforce強制員工進辦公室 10月起頻率須達標

2024-07-19 16:26

超人氣

更多 >
她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了

她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了
不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱
蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕
飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物

飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物
26年前神顏再現 不老玉女是她 驚人對比曝光

26年前神顏再現 不老玉女是她 驚人對比曝光