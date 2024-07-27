國家級古蹟Capitola粉彩屋 受地球暖化威脅

卡比度拉(Capitola)粉彩屋 。(谷歌地圖)

位於聖荷西南邊30多哩的小城卡比度拉(Capitola)，緊鄰海邊的那幾排粉彩屋在1987年被列為國家級歷史古蹟，一間康斗最近叫價550萬元。因為氣候暖化造成的問題，這些住宅似乎開始跌價，想去親眼欣賞這些超美建築的讀者，應該盡快去造訪。

金山門(SFGATE)報導，1925年聖荷西一位房地產 開發商，在卡比度拉海灘邊建成五棟康斗，一共有24個單位，取名為「威尼斯庭園」(Venetian Court)，1926年底前全部售出。蔚藍的天空襯著粉彩的建築，那些照片立刻引發驚豔。

一位有投資眼光的商人隨即在附近開了汽車旅館，每年夏季很多人從加州 內陸到這裡避暑，因此可以說這裡是加州第一個海濱度假勝地。那時聖他克魯茲 先鋒報(Santa Cruz Sentinel)訪問當地的居民，很多人嗤之以鼻，認為這股熱潮很快就會消退，今年是這些粉彩屋完工99年紀念，美景依然矗立，遊客更勝於前。

當年取名「威尼斯」或許是個預兆，如今這些海邊的房子已好幾度被海水倒灌造成重創。就在1926年完工後不久，一場大風暴把最靠海的單位損壞。氣候暖化的結果，在這裡可以親身體驗，每年海水更逼近房子，以致沙灘前必須興建出海堤擋水。最近的兩個冬季，連番而來的狂風暴雨，造成越來越重的損壞，連後排的單位也進水，但屋主屢次重新整理刷油漆，外表依舊光鮮。

能在這裡買到一間康斗，是要有錢又有運氣，屋主都是把單位傳給子女繼承，過去50年中沒有任何單位上市，多數屋主是把康斗當成度假民宿出租。最近終於有一個海邊第一排的藍色單位上市求售，賣方經紀人奇耶卓斯基(Jerid Kiedrowski)在文宣中指出，屋主從這間民宿上每年收到20萬元租金。

這間單位的開價讓人對這批房地產的價值稍有概念，它的叫價是550萬元。聖他克魯茲加大地球與行星科學(Earth and Planetary Sciences)教授格里格斯(Gary Griggs)指出，海平面上升的問題在持續，但它可能要到20年之後才會是這些粉彩屋的大問題。目前最大的威脅，是風暴的層級與頻率增加，一個大風暴就可能毀掉一些單位。