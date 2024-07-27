報告：PG&E未來4年費率漲幅 業界最高

加州公共事業委員會前任主席林奇是對CPUC和PG&E最苛責的專家之一。 (取自climateone.org)

加州 公共事業委員會CPUC新發布的報告預測，從現在到2027年加州能源用戶的年度費率平均增值都會超過通膨率，各能源公司的用戶中，又以灣區 居民使用最多的太平洋電力與瓦斯（PG&E）漲幅最大，而且專家指出8月起顧客又會被帳單金額嚇到。

聖荷西信使報報導，近幾年PG&E用戶已幾度受驚，2023年用戶的每月平均能源費暴漲22.3%，那一年灣區的通膨率只有2.6%，因此PG&E的增幅是通膨的八倍之多。

CPUC的新報告，是以2023年年底的費率做基準，預測2024年到2027年年底的費率增長。PG&E的費率在四年中共增長43%，也就是平均每年增加10.8%。南加 州愛迪生(Southern California Edison)增長26%，也就是平均每年6.5%。聖地牙哥瓦斯與電力(San Diego Gas & Electric)增長22%，也就是平均每年5.6%。

PG&E執行長波普(Patricia Poppe)4月份接受媒體採訪時，發表了安撫用戶的話，指出她可以預見很快費率增加的趨勢就會緩和，甚至還可能下跌。但CPUC發布的數字，卻跟波普所說的背道而馳。

PG&E發言人加茲達(Mike Gazda)表示，CPUC的預測是猜測而不是事實，PG&E承諾一直到2026年每年的增幅不會超過3%。CPUC的報告中明白的指出費率增加的原因，這些原因是相當確定的，不是猜測出來的。譬如因為要減少野火的風險，輸電線路要地下化，這是非常費時費錢的工程。

另一個對用戶影響很大的是「淨能量測量計畫」(net energy metering program)的成本。在這種計畫下，沒有裝設太陽能系統的客戶，電費會漲得比較多。

CPUC前任主席林奇(Loretta Lynch)是對CPUC和PG&E最苛責的專家之一，她譴責波普說出誤導用戶的話，騙人說費率不但不會大漲，還可能下跌，但CPUC的報告卻說能源會變得更貴很多。只要有人批評，PG&E就可以編出一套看似有理的說詞，實際上都是瞎掰出來的謊言。

消費者團體「公共事業改革網路」TURN(The Utility Reform Network)執行總監托尼(Mark Toney)警告說，加州居民應該有心理準備，他們很快會被帳單金額嚇一大跳。時間點是從8月下旬開始，因為費率漲、酷熱中冷氣大開，他們會得到此生最大的「電費帳單休克」(electric bill shock)。