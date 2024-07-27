矽谷科技中心 仲夏免費看莎劇

公園露天莎劇演出，很多參與者都全家出動，席地而坐，非常放鬆。（記者徐蓓蓓/攝影）

舊金山 莎士比亞節2024年度免費公園莎劇活動今夏將攜莎翁名作「暴風雨」回歸矽谷 核心城市庫比蒂諾市。演出將在庫比蒂諾紀念公園露天劇場舉行。本次露天莎劇的演出時間是7月20日到8月4日之間每週六和週日晚6點。

在8月份結束庫比蒂諾的演出後，還會前往紅木城和舊金山市演出。

該劇講述了米蘭公爵普羅斯彼落被弟弟安東尼篡奪了爵位，隻身一人與獨生女米蘭達逃到荒島，依靠魔法成了島的主人。後來他製造了一場暴風雨，把經過附近的那不勒斯國王和王子斐迪南及陪同的安東尼等人的船隻弄到荒島，又用魔法促成了王子與米蘭達的婚姻。結局是普羅斯彼落恢復了爵位，寬恕了敵人，返回家園。

本次演出的導演阿巴比卡（Rotimi Agbabiaka)表示希望強調寬恕和從失去的傷痛中恢復的主題。助理導演奧奎薩（Ely Sonny Orquiza)表示他堅信敘事擁有的平權和代表性的能力可以消弭人類之間的歧見和不同。

庫比蒂諾居民匡女士表示，自己非常喜歡一年一度的露天莎劇活動。因為孩子還沒有成年，平時夫妻二人也沒有太多機會可以去劇場。而公園莎劇在露天演出，大家都全家出動，席地而坐，非常放鬆，孩子動來動去也不用太緊張。實在坐不住也可以跑到旁邊的遊園地去和小夥伴玩。

而曾經在英國莎翁小鎮斯特拉福德附近居住過的鄒先生對露天莎劇的創意也非常認可。他說相對一般人印象中陽春白雪的莎劇，最早的莎劇其實就是在露天劇場為庶民演出的劇目，非常接地氣。所以莎劇的情節都非常吸引人，很多時候台詞也很俏皮。不過時光流轉，用當時的語言和五步抑揚格寫成的素韻詩形制的莎劇，在今人聽來會有些費勁。不過舞台劇的好處是，演員的表演和動作會讓台詞更容易理解，提前了解劇情也有助於觀賞。

據悉，本次是舊金山莎劇節第四度上演這一經典劇目，前3次分別是在1983年，1991年和2006年。而由於預算 削減，今年庫比蒂諾免費莎劇活動產生了3萬元的缺口。幸得本地扶輪社、圖書館基金會等以及居民慷慨解囊相助，演出才能如期舉行。