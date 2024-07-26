無鉛汽油變柴油 十多輛汽車報廢 修理費逾4300元

近十位車主的車在南灣一家Alliance加油站加了油後嚴重受損，令他們沮喪不已。（電視新聞截圖）

據國家廣播公司灣區 （NBC Bay Area）報導，庫比蒂諾市有近十位車主的車由於南灣一所加油站 泵入的燃油而受到了損壞，令他們無比沮喪。

6月28日，庫比蒂諾的加勒赫（ Danean Gallaher） 在車油箱裡加完了她認為是無鉛的燃油，但在行駛了三個街區後，她的車 「完全熄火了」。

同一天，另一車主法勒（Bethany Faler）說，她在Stevens Creek大道上的Alliance加油站加完油後，她的車只震顫了一下就熄火了。

據他們接手車輛的機械師說，罪魁禍首是柴油（diesel），而且修理費也不便宜。法勒說：「修理費總共超過4300元。」

四名車主已向聖他克拉拉（Santa Clara）縣提出正式投訴。不過，NBC Bay Area發現，有10名司機表示他們遇到了同樣的問題。

聖他克拉拉縣度量衡（Weights and Measures）部門的副經銷商托伊（Stan Toy）說：「同一個加油站出現不止一次關於燃油問題的投訴，是不正常的。」

托伊說，聖縣政府於7月2日對該加油站的燃油進行了檢測，結果顯示燃油中沒有柴油的痕跡。不過，計量局表示，在最初檢測時，油管有可能已經被清除。

車主伍德利（Rashad Woodley）說，他於7月8日在Alliance加油站加油，從那時起，他的車已經在汽修廠進進出出好幾周了。

加油站老闆哈達德（Ed Hadad）說，他是在縣府來進行最初的檢測時才知道這個問題的。哈達德補充說，他只知道有一起投訴。「我們的庫存報告沒有顯示錯誤。我們正在與度量衡局合作，如果有任何錯誤，我們保證會進行補救，」他說。

哈達德說，如果配發柴油，應該會有更多的投訴，因為這個地點每天有300多名司機加油。

在整個7月出現了更多投訴後，該縣於周二（23日）返回該加油站並檢測了燃料。州實驗室的檢測結果預計將於周四（25日）公布。