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無鉛汽油變柴油 十多輛汽車報廢 修理費逾4300元

編譯組／綜合報導
近十位車主的車在南灣一家Alliance加油站加了油後嚴重受損，令他們沮喪不已。（電視新聞截圖）
近十位車主的車在南灣一家Alliance加油站加了油後嚴重受損，令他們沮喪不已。（電視新聞截圖）

據國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，庫比蒂諾市有近十位車主的車由於南灣一所加油站泵入的燃油而受到了損壞，令他們無比沮喪。

6月28日，庫比蒂諾的加勒赫（ Danean Gallaher） 在車油箱裡加完了她認為是無鉛的燃油，但在行駛了三個街區後，她的車 「完全熄火了」。

同一天，另一車主法勒（Bethany Faler）說，她在Stevens Creek大道上的Alliance加油站加完油後，她的車只震顫了一下就熄火了。

據他們接手車輛的機械師說，罪魁禍首是柴油（diesel），而且修理費也不便宜。法勒說：「修理費總共超過4300元。」

四名車主已向聖他克拉拉（Santa Clara）縣提出正式投訴。不過，NBC Bay Area發現，有10名司機表示他們遇到了同樣的問題。

聖他克拉拉縣度量衡（Weights and Measures）部門的副經銷商托伊（Stan Toy）說：「同一個加油站出現不止一次關於燃油問題的投訴，是不正常的。」

托伊說，聖縣政府於7月2日對該加油站的燃油進行了檢測，結果顯示燃油中沒有柴油的痕跡。不過，計量局表示，在最初檢測時，油管有可能已經被清除。

車主伍德利（Rashad Woodley）說，他於7月8日在Alliance加油站加油，從那時起，他的車已經在汽修廠進進出出好幾周了。

加油站老闆哈達德（Ed Hadad）說，他是在縣府來進行最初的檢測時才知道這個問題的。哈達德補充說，他只知道有一起投訴。「我們的庫存報告沒有顯示錯誤。我們正在與度量衡局合作，如果有任何錯誤，我們保證會進行補救，」他說。

哈達德說，如果配發柴油，應該會有更多的投訴，因為這個地點每天有300多名司機加油。

在整個7月出現了更多投訴後，該縣於周二（23日）返回該加油站並檢測了燃料。州實驗室的檢測結果預計將於周四（25日）公布。

加油站 灣區

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