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舊金山擴大可負擔房屋建設

編譯組╱綜合報導
市場南街將成舊金山建造可負擔住房主力之一。（記者李怡╱攝影）
市場南街將成舊金山建造可負擔住房主力之一。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德（London N. Breed）、舊金山規劃局和經濟與勞動力發展辦公室 (OEWD) 24日宣布一項新立法，將提高市場南街（SoMa）住宅開發力度，通過消除大型場地混合用途項目中需要最低辦公空間的分區規定，來規畫區域。 

立法由市議員麥德誠(Matt Dorsey) 共同發起，包括允許在市中心及其周邊地區建造數千套新住房。這是朝著布里德「全民住房」計畫邁出的重要一步。這項計畫旨在未來八年新增8萬2000套新住房。 計畫還制定了到2030 年為市中心帶來至少3萬名新居民和學生的目標。作為實施的一部分，規畫部門和OEWD 有責任消除市中心新住宅開發的障礙。

擬議的立法通過取消一項分區規定，來應對辦公空間需求的變化。該規定目前要求市場中街SoMa 和Transbay 地區的新項目，為社區最大的場地提供三分之二的商業空間與三分之一的住宅比例。 新的變更將使這些場地上的開發案完全成為住宅，或顯著增加混合用途項目中提供的住宅空間量。 

布里德表示，大家知道需要更多的住房，這項立法是打破長期障礙的又一步。這些障礙拖慢了步伐並阻礙了建房進展。 「市中心社區有潛力蓬勃發展並帶來更多活力，而這項工作正在透過一系列正在進行的舉措來實現。我要感謝麥德誠與市政府部門和發展合作夥伴，一直致力於尋找解決舊金山住房短缺的解決方案。」 

麥德誠表示， Central SoMa 和 The East Cut這兩個社區體現了城市化和多樣性的共同價值觀，期待看到這些繁榮的社區迎來更多居民。

 據了解，新立法也是建立在舊金山未來市長路線圖的基礎之上。這一路線圖將市中心重新構想為一個多元化、多功能、全天候活躍的社區。 去年7 月市議會通過一項法令，使市中心分區更加靈活，以允許多種用途，並創建了商業到住宅適應性再利用計畫，免除了一系列分區要求，以方便將現有辦公大樓改建為住房。這項立法是允許在市中心新開發項目中建造更多住房單元的另一個組成部分。

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