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民主社會主義者潘正義 獲裴洛西背書

記者王子涵╱舊金山報導
潘正義長期就毒品問題與溫和派市長布里德進行交鋒。（本報檔案照）
潘正義長期就毒品問題與溫和派市長布里德進行交鋒。（本報檔案照）

前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）24日宣布，她將背書舊金山市議員潘正義（Dean Preston）的連任競選。舊金山紀事報指出，這是裴洛西在11月大選前，對舊金山政治候選人的一次重要支持。

潘正義是目前舊金山市議會中唯一的民主社會主義者（Democratic Socialist），也是溫和派舊金山市長布里德（London Breed）長期的政敵。他所代表的第五區包含田德隆區（Tenderloin)、Haight和Alamo廣場等。兩位溫和派候選人已經向他發出挑戰。

田德隆一直是舊金山露天吸毒和毒品交易的重災區，潘正義經常就反毒與治療政策，與市長交鋒。

裴洛西的發言人證實這一支持。隨後潘正義也在一份新聞稿中宣布獲得裴洛西的政治背書，表示裴洛西的支持是「強有力的」。

「我期待著與裴洛西議長的合作，齊心協力擊敗川普，應對城市面臨的挑戰。」潘正義說，「在我們的選區，裴洛西一直倡導在社區中進行關鍵性的聯邦投資。我非常感謝她在此次的競選中提供支持。」

潘正義2019年當選舊金山第五區的市議員後，在倡導警務改革、建設經濟適用房而非市價開發項目上，一直保持火力全開的態勢。他所主張的反毒政策注重減少傷害，向成癮者提供治療，而非依賴執法力量。

潘正義經常成為舊金山溫和派的眼中釘，在去年高調退出推特平台之前，他經常在該平台與政治對手爭吵。

潘正義連續三年對城市預算投反對票，因為他認為布里德在警察身上花了太多的錢，而非資助其他項目。這與舊金山其他政客形成了鮮明的對比，絕大部分人士都支持加大警局開支，關注公共安全。

潘正義的主要競爭對手之一、馬哈麥德（Bilal Mahmood）認為，潘正義與舊金山民主黨和民主黨選民格格不入。

政治戰略家斯特恩斯（Jim Stearns）表示，裴洛西的支持徹底改變了「競選的敘事」。「你可以說，舊金山最受歡迎的民主黨人為潘正義背書。這將使許多搖擺的選民重新思考，為什麼裴洛西會這麼做。」

舊金山 裴洛西 民主黨

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