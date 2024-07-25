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舊金山警局 舉行警官榮升典禮

記者王子涵╱舊金山報導
時隔兩年，舊金山警局表彰榮升的警員警官意識延續，於日前舉行榮升典禮。（記者王子涵╱攝影）
時隔兩年，舊金山警局表彰榮升的警員警官意識延續，於日前舉行榮升典禮。（記者王子涵╱攝影）

時隔兩年，舊金山警局的一項光榮傳統，表彰榮升的警員警官得以延續，於日前舉行榮升典禮。

數百名舊金山警局的宣誓警員及其家人20日受邀來到日落區蘇格蘭儀式共濟會中心（Scottish Rite Masonic Center），參加榮升警員典禮。市長布里德、警長史考特、副警長拉薩、地檢長謝安宜、市議員孟達文，及其多位警委為警員頒發賀狀。

市長布里德肯定了警局在維護城市公共安全的努力，以及實現警務改革的成果。

「2023年的犯罪率比過去10年中的任何一年都更低，而今年的犯罪率更是比2023年下降34%，兇殺案和暴力犯罪創下歷史新低，這都歸功於警局的辛勤工作。」布里德說，「得益於警局與地檢處的合作，我們正以前所未有的方式踐行問責製。」

作為保障公共安全的兩大執法部門，舊金山警檢存在歷史性的矛盾。其中在上一任地檢長博徹思（Chesa Boudin）任職期間，兩大機構的矛盾達到頂峰。史考特曾形容自己的處境，一邊是想要嚴厲打擊犯罪的市長，另一邊是想要對罪犯「網開一面」的地檢長。而隨著博徹思被罷免，以及由市長指認的新任地檢長謝安宜競選成功，警局與地檢處迎來了難得的「蜜月期」。

謝安宜上台打趣說：「上一次有地檢長出席今天的場合，都是什麼時候了？」

謝安宜感謝與警長史考特的合作，賦予兩大部門更有效地解決公共安全問題的能力。她同時感謝所有警員家屬的付出和犧牲，「當你們的親人走出家門，處理危險工作時，你們不僅常常會感到恐懼，另一方面，由於警員人手不足而加班，時常錯過家庭活動，你們的犧牲是巨大的。」

警長史考特感謝所有警員家屬共同慶祝以及長期的犧牲。他強調警員要發揮個人的領導力，「如果你對我之前的發言沒有任何印象，請記住以下的這句話：作為一名領導者，你不是僅僅為了自己，而是為了周圍的所有人。」史考特說。

時隔兩年，舊金山警局表彰榮升的警員警官意識得以延續。（記者王子涵╱攝影）
時隔兩年，舊金山警局表彰榮升的警員警官意識得以延續。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 博徹思 暴力犯罪

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