聖馬刁縣包容節支持身障人群 推動與社區連結

聖馬刁縣25日將在紅木城摩頓（Red Morton)公園舉辦第5屆包容節，推動身障人群與社區的連結。（聖馬刁縣執行長辦公室提供）

聖馬刁縣本周四（25日）將在紅木城摩頓（Red Morton)公園舉辦第五屆包容節，慶祝該縣的身障群體、推動身障人群與社區的連結。活動主辦方希望一整天免費的食物、音樂和樂趣可以幫助參與者和重要的社區服務資源連結。摩頓公園也是聖馬刁縣第一處包容性露天遊園地「魔法橋」遊園地的所在地。

聖馬刁縣身障委員會長期成員皮亞札（Angela Piazza)表示，活動選址非常有意義。「選在鄰近紅木城『魔法橋』遊園地這樣包容性的設施舉辦活動，更加強調了樂趣無障礙的訊息。」

聖馬刁縣身障委員會在2018年8月創辦了此項活動，旨在推動身障人群與社區的連結也更多推動社區對身障人士的了解。最初的舉辦地在聖卡洛斯的波頓 （Burton Park)公園，當時就大獲成功，吸引了超過400多人。2023年包容節的時間被調整到7月，與身障驕傲月和美國身障者法案同月。

致力於推動平權的聖馬刁縣議會主席斯羅康（Warren Slocum)，在過去兩年的節日中發揮了積極的角色，今年他將二度在活動上發言。他說：「包容節是大家走到一起為我們社區的身障人士慶祝的時候。我們的任務是要支持和幫助所有的居民，尤其是身障人士，和可以豐富他們生活的資源來連結。」

參與者可以在活動現場看到來自聖馬刁縣各部門、地方代表、身障機構和非營利組織的47個攤位，包括縣議員穆勒（Ray Mueller)、柯佐（Noella Corzo)，聖馬刁縣青年就業 協會、康復部門、公共健康、視障中心、受害者服務及住房部門等。

縣府身障協會聯絡員伊恩(Andrew Eng)表，示包容節是「包容節是把身障社區和他們此前不了解的資源連結」的機會。

聖馬刁縣職業康復服務將為前450名參與者提供三明治、薯條、曲奇和水組成的餐盒。屆時還有音樂DJ現場表演，曲目都適合家人共享。小朋友也有免費動物氣球 可以玩。

皮亞札說：「本次包容節不僅是有音樂、食物和娛樂的一天，也是我們包容性價值觀的明證，尤其是在身障驕傲月期間。這是每個人不論能力高低都可以充分享受並且了解到本縣各類資源的一天。」