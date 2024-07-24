海姆斯不當關係曝光 辭史丹福3職、面臨各方質疑

海姆斯不當關係曝光後，不得不從史丹福和青年相關的三個顧問委員會辭職，並且面臨多方質疑。（本報檔案照）

據巴洛阿圖在線報導，巴洛阿圖市議員、「紐約時報 」暢銷作家、國會議員初選候選人海姆斯（Julie Lythcott-Haims)任職史丹福大學 期間與學生不當關係在上周曝光後，引起軒然大波。海姆斯不得不從三個史丹福和青年相關的三個顧問委員會辭職，並且面臨多方質疑。

雖然海姆斯在對方在網路曝光這段關係後，第一時間公開承認自己就是對方文中提到的人，並承認「13年前的這段關係是不適當的」，很多人也讚許海姆斯勇於承認錯誤的勇氣，但她還是面臨來自市議會同事、史丹福學生以及本地居民等多方的質疑。

在當事人曝光這段關係的貼文下，一位前史丹福學生認為海姆斯非常「自私」，另一位感到自己被海姆斯的行為深深背叛了。而在史丹福大學的Reddit群組，數十位網民表達了他們的失望之情，並敦促海姆斯辭職。

海姆斯在巴洛阿圖市議會的同事溫克爾（Vicki Veenker)說她「非常震驚並且為此非常悲傷。」她表示自己的要務是確保市議會可以繼續有效運行。她和市長史東（Greer Stone)自上周以來一直在和海姆斯討論下一步的對策。

這一事件的直接後果包，括海姆斯從史丹福和本地青年相關的三個顧問委員會辭職。海姆斯在聲明中說：「我的要務是為本市的最佳利益服務，但在最近曝光的事情之後我擔心我在這些委員會有效代表本市的能力受到了影響。」

市議員顧錦珍（Lydia Kou)表示，海姆斯是否應留任市議會的問題，不應該由市議員，而是應該由她的選民來決定。她認為，如果人們希望她辭職，就應該召回對她的任命，要求她辭職或是不再投票 選她「實話實說，我沒有權利要求她辭職。她是民選的。」

被問及是否有可能就此對其進行譴責，顧錦珍表示，這取決於選民是否向市議會請願要求。她在聲明中表示，自己讀到當事人曝光與海姆斯關係的文章後，深受觸動，並感受到「當事人的精神和情感所受的傷害」，她說：「為人父母的我感到知道，即使是22歲的人，也是很容易受到影響的。」