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阮昭雄訪矽谷2台裔科技企業 推動台美科技合作

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
阮昭雄（右）與飛宏集團總經理林洋宏合影。（受訪者提供）
阮昭雄（右）與飛宏集團總經理林洋宏合影。（受訪者提供）

僑務委員會副委員長阮昭雄22日在金山灣區文教中心主任莊雅淑的陪同下，專程拜訪了矽谷的兩家台裔著名科技公司，彰顯台灣在全球高科技領域的影響力。

阮昭雄參訪了位於矽谷的美國瑞傳科技（American Portwell Technology）。該公司自1999年成立以來，致力於工業電腦的研發與銷售，並在物聯網（IoT）及雲端運算領域取得了顯著成就。瑞傳科技總裁李垣麟向阮昭雄介紹了公司最新的技術和市場拓展情況，並展示了其在工業電腦及嵌入式系統平台上的創新成果。

阮昭雄表示，該公司是第15屆海外台商磐石獎得主，也代表海外台商傑出表現，對瑞傳科技在全球物聯網解決方案中的領導地位表示高度讚賞，並期望未來能有更多合作機會，以提升台灣科技產品在國際市場的能見度。

阮昭雄（右）參觀馳諾瓦科技。（受訪者提供）
阮昭雄（右）參觀馳諾瓦科技。（受訪者提供）

隨後阮昭雄拜訪了馳諾瓦科技（ZEROVA Technologies）。這家公司是飛宏科技旗下專注於電動車充電解決方案的子公司。飛宏集團總經理林洋宏介紹了公司在全球電動車充電樁市場的佈局及技術創新，並展示了其最新的充電產品。該公司入圍第三屆海外台商精品獎選拔決賽，

阮昭雄對馳諾瓦科技在電動車充電領域的貢獻給予高度肯定，並期待該公司在台美合作中發揮更大作用，助力台灣在國際電動車市場上的影響力。

阮昭雄在此次訪美活動中，強調了台灣在全球經濟中的韌性與潛力，他指出，台灣的高科技產業具備國際競爭力，台灣企業在矽谷的成功經驗證明了台灣創新能力的重要性。阮昭雄的到訪讓矽谷的台裔科技公司看到了更多合作的可能，期待未來能在更多領域展開合作，讓台灣科技產品在國際市場上大放異彩。

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