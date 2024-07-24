我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／開幕式在戶外未彩排 重頭戲為何？5大亮點一次看

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

華裔乒乓球好手張安4度征戰奧運 盼為美奪項目首面獎牌

記者葛歆睿／巴洛阿圖報導
張安（左一）將第四次參加奧運會。(中新社)
張安（左一）將第四次參加奧運會。(中新社)

來自巴洛阿圖的華裔乒乓球運動員張安（Lily Zhang）在過去幾個月裡一直在努力備戰巴黎奧運會。這將是她第四次參加奧運會，她希望為美國贏得這項運動的第一枚獎牌。

據巴洛阿圖在線（Palo Alto Online）報導，張安的母親曾在中國西安打職業乒乓球比賽，因此她從很小的時候就開始接觸這項運動。

而張安的父親是史丹福大學的教授，他們一家人住在校園裡。每次去洗衣服時，房間裡都有乒乓球桌，他們為了打發時間就會一起玩。

張安在七歲時加入了當地的乒乓球俱樂部，12歲時首次入選國家隊。2011年她參加了泛美運動會，並獲得了團體銅牌和女子單打銅牌。

從巴洛阿圖高中畢業後，她進入柏克萊加大，並參加了學校的俱樂部。

2012年，年僅16歲的Lily首次征戰倫敦奧運，成為乒乓球比賽中最年輕的選手，也是當年整屆奧運會最年輕的選手之一。後來，她又參加了里約和東京奧運會，並進入32強。

巴黎奧運會7月26日開幕，女子乒乓球比賽將於27日開始。這是張安第四次參加奧運會，她也是美國第一位參加四屆奧運會的乒乓球運動員。

乒乓球運動自1988年首次成為奧運會項目以來，一向由中國、南韓和瑞典主導，美國隊尚未獲得過獎牌。

張安說，她的夢想是為美國贏得第一枚這項運動的獎牌，並相信今年與隊友王艾米（Amy Wang）、宋家瑜(Rachel Sung）共同奮戰，將有很大有機會。

巴黎奧運 柏克萊加大 史丹福大學

上一則

聖荷西大型醫院計畫開始公眾審查 將提供419個重症病床

下一則

關閉海傍公路 日落區居民2度抗議 提案議員殷嘉立稱收到罷免威脅

延伸閱讀

巴奧／加拿大拚7金好成績 華裔張墨第5次出征 最資深

巴奧／加拿大拚7金好成績 華裔張墨第5次出征 最資深
性暗示？女運動員舔球拍 Nike在中國廣告又翻車

性暗示？女運動員舔球拍 Nike在中國廣告又翻車
巴奧／拜爾絲、萊德基…美國隊「女力」提振奧運收視率

巴奧／拜爾絲、萊德基…美國隊「女力」提振奧運收視率
巴奧／美國女乒派出3名華裔 隊長張安：目標奪團體獎牌

巴奧／美國女乒派出3名華裔 隊長張安：目標奪團體獎牌
歌手史奴比狗狗擔任火炬手 傳奧運最後一段聖火

歌手史奴比狗狗擔任火炬手 傳奧運最後一段聖火

熱門新聞

創投家薩克斯在共和黨全代會上，強烈抨擊他住家所在的舊金山面臨的嚴峻問題。(圖取自薩克斯臉書)

億萬富豪批民主黨把金山治理成「化糞池」

2024-07-18 12:50
海畔卡美爾的Misiôn de San Carlo Borromeo福傳教堂。 (谷歌地圖)

北加州富裕又安詳小城海畔卡美爾 6成居民不想設地址

2024-07-18 18:48
位於庫比蒂諾的蘋果總部。 (谷歌地圖)

蘋果再砸5千萬建400間可負擔住房 計畫預計2年完工

2024-07-18 18:26
范斯(右)與妻子7月15日參加共和黨全國大會時，受到黨員熱烈歡迎。 (美聯社)

川普擇范斯搭檔 矽谷掌聲響 馬斯克︰象徵「勝利在望」

2024-07-17 15:58
唐先生出於好奇，自己登入系統嘗試操作。不知道什麼原因，盤面突然一瀉千里，投入的資金瞬間幾乎清零。此為示意圖。(取自Unsplash)

灣區華人遇加密貨幣騙局 資金瞬間清零

2024-07-17 14:55
OpenAI執行長奧特曼以2700萬元買到一棟「檸檬屋」。（取自房地產網站Redfin）

OpenAI執行長買到2700萬「檸檬屋」須再花400萬修繕 怒告開發商

2024-07-17 02:19

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉
新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選