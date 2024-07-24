華裔乒乓球好手張安4度征戰奧運 盼為美奪項目首面獎牌

張安（左一）將第四次參加奧運會。(中新社)

來自巴洛阿圖的華裔乒乓球運動員張安（Lily Zhang）在過去幾個月裡一直在努力備戰巴黎奧運 會。這將是她第四次參加奧運會，她希望為美國贏得這項運動的第一枚獎牌。

據巴洛阿圖在線（Palo Alto Online）報導，張安的母親曾在中國西安打職業乒乓球比賽，因此她從很小的時候就開始接觸這項運動。

而張安的父親是史丹福大學 的教授，他們一家人住在校園裡。每次去洗衣服時，房間裡都有乒乓球桌，他們為了打發時間就會一起玩。

張安在七歲時加入了當地的乒乓球俱樂部，12歲時首次入選國家隊。2011年她參加了泛美運動會，並獲得了團體銅牌和女子單打銅牌。

從巴洛阿圖高中畢業後，她進入柏克萊加大 ，並參加了學校的俱樂部。

2012年，年僅16歲的Lily首次征戰倫敦奧運，成為乒乓球比賽中最年輕的選手，也是當年整屆奧運會最年輕的選手之一。後來，她又參加了里約和東京奧運會，並進入32強。

巴黎奧運會7月26日開幕，女子乒乓球比賽將於27日開始。這是張安第四次參加奧運會，她也是美國第一位參加四屆奧運會的乒乓球運動員。

乒乓球運動自1988年首次成為奧運會項目以來，一向由中國、南韓和瑞典主導，美國隊尚未獲得過獎牌。

張安說，她的夢想是為美國贏得第一枚這項運動的獎牌，並相信今年與隊友王艾米（Amy Wang）、宋家瑜(Rachel Sung）共同奮戰，將有很大有機會。