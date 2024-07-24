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聖荷西大型醫院計畫開始公眾審查 將提供419個重症病床

編譯組／綜合報導
聖荷西的好撒瑪利亞醫院即將新建的一家醫院和醫療中心的大型項目，現在正接受公眾審查。（取自pexels）
聖荷西的好撒瑪利亞醫院即將新建的一家醫院和醫療中心的大型項目，現在正接受公眾審查。（取自pexels）

據「信使報」（Mercury News）報導，一個將在聖荷西新建一家醫院和醫療中心的大型項目現在正接受公眾審查，環境審查是該項目獲得批准的關鍵一步。

好撒瑪利亞醫院（Good Samaritan Hospital）提議大幅增加其可容納的病床數量，作為其在聖荷西規畫的新醫療中心綜合體的一部分。

總部位於田納西州的 HCA 醫療保健公司是好撒瑪利亞醫院的所有者。該公司提出的開發計畫將坐落於Good Samaritan Drive 2425號。

一旦完工，新園區將擁有419張特許急症護理床位，該醫院目前可容納404張此類病床。

該項目的推動力來自於加州法規，要求加州的醫院必須符合抗震（seismic）要求。現有的一座四層樓高的塔樓有89張病床，符合州政府的抗震規定，將會被保留下來。新醫院部分將建在現有醫療中心旁邊，該項目將使該醫院在2029年新醫院竣工時符合抗震規定。

根據規畫記錄，雖然修改後的建築條令促使HCA開展這項大規模的建設工作，但不斷變化的行業趨勢和患者需求也是主要因素。

提案指出，「運營和病人護理模式的變化、病人平均病情嚴重程度和疾病發病率的增加、私人病房使用的增加以及技術的發展和影響」，是該項目的主要因素。

新園區的規模似乎將是現有醫療大樓的三倍；現有綜合大樓提供1031個停車位，該提案最終將創建一個擁有2422個停車位的綜合體。

好撒瑪利亞醫院和HCA醫療保健公司希望市政府官員對整個21畝的地塊進行全面重新規，以容納現有的醫院以及未來的擴建大樓和停車設施。

在最後階段，該項目將增加一座醫療辦公樓，總面積達20萬平方英尺。

規畫文件指出：「核磁共振成像（MRI）、導管術實驗室（Cath Labs）、CT掃描和介入放射學（Interventional Radiology）等臨床技術的普及改變了醫療標準，並在擴大診斷和治療部門的規模方面發揮了作用。規畫文件指出：「由於處理的病例更加複雜，手術室也變得更大。」

醫療保健的複雜性增加了手術室內護理人員的數量以及設備的數量。

HCA在其提案中指出：「電腦、更大的麻醉車、灌注機、集成式天花板安裝監視器和移動X光機只是手術室常規設備的一部分，需要為所有這些設備留出空間」。

除了更大的手術室，更多的病人房間也將是私人的和更寬敞的。

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