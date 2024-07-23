高雄高苑工商棒球隊抵灣區 備戰小馬聯盟世界盃

贊助接待球隊的灣區僑胞以及正在灣區訪問的僑務委員會副委員長阮昭雄向全體球員加油打氣。（記者孫愛薇／攝影）

暑期第一組抵達舊金山灣區 的台灣棒球隊高雄高苑工商，在7月21日下榻東灣飯店，高雄高苑大部分學生是第一次來到美國，征戰世界盃 ，由北美台灣一級棒聯盟號召僑胞與贊助商，募集款項接待高苑工商，讓球隊前往小馬聯盟世界盃前做足準備，第一場練習賽22日下午5時在東灣的Irvington high school舉行。

陳文澤、謝豐駿、John Villalobos（左一到中）是促進這次世界盃暖身活動的重要人物。（記者孫愛薇／攝影）

高苑工商在亞太區錦標賽中奪冠，並獲得來到美國的參賽資格，這也是高雄市睽違22年再度拿到亞太冠軍。高苑工商棒球隊總教練謝豐駿表示，世界盃的難度高於亞太區錦標賽，強敵環伺，從亞洲飛來美國，光是時差上就讓球員面臨挑戰，感謝舊金山灣區的僑胞與台商會的支持，讓球員有訓練與調整的時間。

高苑工商學務處主任孔祥仁是第一次帶隊來到美國參賽，他表示，球隊能來到美國實屬難得，需要大量的資源支持，例如機票、住宿費等，光參賽亞太區錦標賽就花費四、五百萬台幣，校方與董事積極尋求不同資源的協助。孩子們辛勤苦練，犧牲休假與家人團聚，周末也留下來練球，能有目前的成果真的不容易

負責籌備與接待球隊的北美台灣一級棒聯盟創辦人陳文澤（阿文哥）表示，動員僑胞的力量募集資源接待球隊，非常感謝僑胞與贊助商的支持，對球隊來說僅僅只是調整時差是不夠的，還要讓高苑工商有機會與美國球隊比賽。

僑務委員會副委員長阮昭雄也蒞臨歡迎會現場，為球隊加油打氣，他提到，曾到過高苑工商參訪，學校的經營是非常辛苦，但也是非常認真，校內也有僑生，與僑委會的互動良多。

協助安排比賽球隊以及練習場地的美國球隊教練John Villalobos，他為了台灣球隊，到處奔走安排，甚至為了找到更好的訓練場地聯繫灣區各地球場，做這一切僅是希望為第一次踏上美國球場的台灣小將，做更好的準備，「對孩子們而言，來美比賽是很難得的機會，也是他們很難得的經驗，希望孩子們都有一個很美好的回憶」。