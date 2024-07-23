高雄高苑工商棒球隊抵灣區 備戰小馬聯盟世界盃
暑期第一組抵達舊金山灣區的台灣棒球隊高雄高苑工商，在7月21日下榻東灣飯店，高雄高苑大部分學生是第一次來到美國，征戰世界盃，由北美台灣一級棒聯盟號召僑胞與贊助商，募集款項接待高苑工商，讓球隊前往小馬聯盟世界盃前做足準備，第一場練習賽22日下午5時在東灣的Irvington high school舉行。
高苑工商在亞太區錦標賽中奪冠，並獲得來到美國的參賽資格，這也是高雄市睽違22年再度拿到亞太冠軍。高苑工商棒球隊總教練謝豐駿表示，世界盃的難度高於亞太區錦標賽，強敵環伺，從亞洲飛來美國，光是時差上就讓球員面臨挑戰，感謝舊金山灣區的僑胞與台商會的支持，讓球員有訓練與調整的時間。
高苑工商學務處主任孔祥仁是第一次帶隊來到美國參賽，他表示，球隊能來到美國實屬難得，需要大量的資源支持，例如機票、住宿費等，光參賽亞太區錦標賽就花費四、五百萬台幣，校方與董事積極尋求不同資源的協助。孩子們辛勤苦練，犧牲休假與家人團聚，周末也留下來練球，能有目前的成果真的不容易
負責籌備與接待球隊的北美台灣一級棒聯盟創辦人陳文澤（阿文哥）表示，動員僑胞的力量募集資源接待球隊，非常感謝僑胞與贊助商的支持，對球隊來說僅僅只是調整時差是不夠的，還要讓高苑工商有機會與美國球隊比賽。
僑務委員會副委員長阮昭雄也蒞臨歡迎會現場，為球隊加油打氣，他提到，曾到過高苑工商參訪，學校的經營是非常辛苦，但也是非常認真，校內也有僑生，與僑委會的互動良多。
協助安排比賽球隊以及練習場地的美國球隊教練John Villalobos，他為了台灣球隊，到處奔走安排，甚至為了找到更好的訓練場地聯繫灣區各地球場，做這一切僅是希望為第一次踏上美國球場的台灣小將，做更好的準備，「對孩子們而言，來美比賽是很難得的機會，也是他們很難得的經驗，希望孩子們都有一個很美好的回憶」。
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