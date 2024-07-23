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紐森當不了賀錦麗副手 卡在憲法禁止正副總統來自同州

編譯廖宜怡／綜合報導
加州州長紐森表態支持賀錦麗競選總統，消除了外界對他可能挑戰賀錦麗的猜疑。（美聯社）
加州州長紐森表態支持賀錦麗競選總統，消除了外界對他可能挑戰賀錦麗的猜疑。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）21日晚上表態支持副總統賀錦麗競選總統，平息了外界對他有意尋求民主黨提名成為總統候選人的猜疑。

紐森21日在X.com上寫道：「在我們的民主受到威脅、未來面臨危險之際，沒有人比美國副總統賀錦麗更適合起訴川普的暗黑想法，並引導我們走向更健康的方向。」

在拜登一宣布退出2024總統選舉時，紐森立即被視為最可能獲得民主黨提名的主要人選之一。雖然紐森發表了讚揚拜登決定的聲明，但未在第一時間支持賀錦麗競選，引發了人們對他可能尋求民主黨提名的猜測。

紐森在拜登宣布退選後幾分鐘，在X.com上說：「拜登總統是一位非凡、創造歷史的總統，一位為人民努力奮鬥、為美國帶來驚人成就的領導人，他將以最有影響力和最無私的總統之一的身分被載入史冊中。」紐森的發言團隊當時並未立即就紐森是否有意尋求黨內提名的問題做出回應。

宣布退選後不久，拜登就公開表示支持賀錦麗競選，此舉大大降低了紐森成為民主黨總統候選人的可能性。

將參加下個月民主黨代表大會的灣區民主黨人法蘭科─克勞森（Shay Franco-Clausen）表示，她不認為紐森是可以取代賀錦麗的實際人選。因為從邏輯上來說，民主黨想提名賀錦麗以外的人非常困難：「可以說根本不可能，大家現在應該團結一致。」

長期擔任民主黨策略師的馬維格里歐（Steve Maviglio）表示，他也傾向投賀錦麗一票。他指出，由於賀錦麗同樣來自加州，她應該會獲得加州大部分民主黨人的支持。這意味著，紐森很難建立起一個可以與賀錦麗競爭的團隊。

馬維格里歐還指出，紐森很可能也無法擔任賀錦麗的競選搭檔，因為美國憲法禁止正副總統來自同一州。

紐森 賀錦麗 民主黨

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