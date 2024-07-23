矽谷民主黨黨員 大多熱烈支持賀錦麗

矽谷民主黨人普遍支持賀錦麗競選總統。圖為聖荷西市中心。(Google Maps)

今年總統大選在7月已發生兩次超級地震：13日川普險險躲過刺客之劫，8天之後拜登 宣布退選。副總統賀錦麗 （Kamala Harris）現在是民主黨 的眾望所歸，矽谷的黨員更是熱烈支持她，希望一位非裔女性，可以打敗老白男對手。

民主黨內部已預期拜登終究會退選，但沒想到他這麼快就做出了果斷的決定。他把國家與黨的前途看得比自己的前途重要，將會在歷史上留下一篇好評。聖荷西焦點（San José Spotlight）指出，拜登隨即給賀錦麗背書，而賀錦麗的政途是從加州開始的。

聖他克拉拉縣民主黨支部主席詹姆斯（Bill James）對賀錦麗似乎將成為黨的提名人感到興奮，因為離大選只剩一百天多一點。如果許多有名望的人出頭競逐提名，會把情況搞得混亂，反而對共和黨有利。

聖荷西民主黨市議員柯恩（David Cohen）表示，比拜登和川普都年輕很多的賀錦麗出馬，可以激發年輕一代的選民出來投票，他們對老人把持政權已感疲憊。柯恩指出他的念大學女兒是LGBTQ+的一員，因為賀錦麗他女兒會有興趣投一票，因為她擔憂川普當總統會讓她恐懼。她的很多同學表示會把票投給年輕的候選人。

賀錦麗在美國政壇竄升得很快，她擔任加州的聯邦參議員還不滿一屆，就被拜登徵召為競選搭檔。她已創下好幾項里程碑，是第一位女性副總統、第一位非洲裔副總統、第一位南亞裔副總統。以賀錦麗的族裔背景，非洲裔和亞裔社區的投票熱忱應該會提升。

灣區重量級聯邦眾議員羅芙根（Zoe Lofgren）感激拜登為國捨己的胸懷，也認為賀錦麗是位令人振奮的候選人。但她畢竟是比較審慎的人，她表示，正式提名的過程還是必要的，但她相信賀錦麗會過關。

正在競選聯邦眾議員的州眾議員羅達倫（Evan Low）和聖荷西前市長李卡多（Sam Liccardo）都沒有逼拜登退選。21日李卡多讚揚拜登的氣度，羅達倫則表示對賀錦麗支持。聖荷西市議員托瑞斯(Omar Torres)在拜登宣布退選後，很快就公開支持賀錦麗。

當時情況有些混亂，有些矽谷的民主黨人認為，如果紐森州長要參選，應該以紐森擔綱。但現在塵埃大致落定，賀錦麗應該會是民主黨的提名人。