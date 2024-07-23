北灘最古老義大利餐廳托馬索 家族經營51年退休易主

北灘區歷史最悠久、最富傳奇色彩的托馬索餐廳，即將迎來新的業主。（取自餐廳官網）

緊靠舊金山 華埠的北灘區（North Beach）素有「小義大利 城」的美譽。這裡有著舊金山最地道美味的義大利美食，社區中歷史最悠久、最富傳奇色彩的紅醬餐廳托馬索餐廳（Tommaso's Ristorante Italiano），即將迎來新任東主。

克羅蒂(Crotti）家族51年前開始經營餐廳，家族於22日周一宣布退休 ，並將餐廳出售給新的管理層。

現年68歲的克羅蒂（Carmen Crotti）從十幾歲起便開始在這家餐廳工作。她說這個決定「喜憂參半」，每天長達12個小時的工作量讓她開始感到吃不消。

克羅蒂表示，她目前還不能公開新任經營者的身分。但她表示，家族的當務之急是把餐廳委託給一個能夠保護托馬索的文化和歷史的團體。轉讓將在12月底進行，屆時克羅蒂家族將在假期中休息。「這將是一次無縫地過渡。」

公共紀錄顯示，克羅蒂家族仍持有位於Kearny街1042號的房產，房產的掛牌出手價格為300萬元，其中建築270萬元，餐廳30萬元。

拍攝「教父」（The Godfather）三部曲的著名導演柯波拉（Francis Ford Coppola）經常光臨托馬索餐廳。餐廳兩側是海岸崎嶇懸崖的壁畫。據說，柏克萊著名廚師沃特斯（Alice Waters）餐廳的烤爐，正是由托馬索餐廳的磚木烤爐啟發。

北灘區歷史最悠久、最富傳奇色彩的托馬索餐廳，即將迎來新的業主。（取自餐廳官網）

托馬索餐廳最早可追溯到1935年，被公認為是北灘區經營時間最長的餐廳。最初的店主是坎塔魯博（Cantalupo）家族。他們以Lupo's的名字經營餐廳，供應披薩和家鄉那不勒斯風味的義大利菜餚。1973年，克羅蒂家族從Lupo′s已經營了35年的廚師Tommy Chin手中收購了餐廳。

根據舊金山紀事報的報導，從去年4月以來，克羅蒂家族一直在尋找合適的買家。

2017年，餐廳獲得了「傳奇企業」（Legacy Business）的稱號，該稱號是給舊金山開業時間超過30年，並為社區做出歷史貢獻的商業而設。

紀事報長期專欄作家凱恩（Herb Caen）在1989年的一篇專欄中表示，加州前州長布朗（Jerry Brown）和導演柯波拉都是這裡的常客。

現任東主克羅蒂表示，很高興能退休，她對能夠長期管理這家餐廳而心存感激。

「我最好的朋友是在這裡認識的，我的丈夫也是在這裡認識的。」克羅蒂說，「現在是時候了。」