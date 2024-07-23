舊金山民主黨官員 挺賀錦麗任總統候選人

舊金山民主黨官員支持賀錦麗任總統候選人。（記者李怡／攝影）

總統拜登21日無預警宣布退選，改支持副總統賀錦麗 披掛上陣後，22日早上，舊金山 當地民主黨 領袖在市政府門前集會，支持來自舊金山的賀錦麗擔任民主黨總統候選人。

舊金山民主黨官員支持賀錦麗任總統候選人。（記者李怡／攝影）

出席支持集會的民主黨民選官員包括舊金山市長布里德（London Breed）、市府律師邱信福（ David Chiu）、舊金山民主黨主席湯曉慧（ Nancy Tung）、舊金山民主黨副主席艾瑪（Emma Heiken）、加州主計長郭嫻（Malia Cohen）、加州眾議員丁右立代表，以及市議員麥德誠、孟達文、梅義加、盧凱莉、安世輝以及多位社區領袖代表與活動人士等出席支持會議。

每位集會的民主黨代表都表現出熱情，對賀錦麗成為民主黨總統候選人表示支持，並發表支持演說。

舊金山民主黨官員支持賀錦麗任總統候選人。（記者李怡／攝影）

布里德表示，民主當人需要團結起來。現在沒有時間再浪費猶豫討論誰是最合適的人選，賀錦麗就是這個人。

郭嫻表示，賀錦麗不僅是一位非裔女性，也是一位東南亞女性。她正義、專注、博愛，她可以代表任何一個社區。這也就是為什麼昨天在一個小時內她的團隊召集了4萬4000名非裔女性，這些女性為賀錦麗籌款高達130萬元。這是一個很好的開始。

邱信福講述了26年前，他還是一名新助理檢察官時，賀錦麗留給他的印象。邱信福說，在工作中他看到賀錦麗為正義而戰，且具有十足的同情心。在每次的競選選舉中，她可以團結到非裔、華裔、韓裔、越南裔、拉丁裔，以及LGBT等所有社區的支持。

舊金山市府律師邱信福身穿21年前賀錦麗的首個亞裔組織文化衫。（記者李怡／攝影）

當天邱信福還穿了一件21年前，由賀錦麗創辦的第一個亞裔組織的文化衫，並表示，賀錦麗這個名字來自印度教中蓮花的意思。蓮花出淤泥而不染，且淨化著一方土地，這就是賀錦麗的品質，沒有人比她更有資格成為民主黨總統候選人。

出席集會的民選官員均表示，賀錦麗到訪過世界的20多個國家，並與150多位世界領導人互動。她在外交政策方面有著比一半總統候選人更豐富的國際外交經驗。

華裔民主黨協進會主席招霞表示，賀錦麗是一個可以選擇的人。因為她是在灣區長大，比較了解舊金山市的情況。在她做舊金山地檢長（DA）期間，市內治安情況非常好。她嚴格執法直到2013年。舊金山的治安情況從2014年她卸任之後有所改變。從她對舊金山的治理來看，賀錦麗了解在全國範圍內如何更好的執法，既不過度執法也不縱容犯罪。