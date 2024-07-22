矽谷科技營 學員體驗腦波科技智力遊戲

評委根據綜合表現、團隊合作、努力學習、想法創新，評選出各領域表現最佳的小組。（記者王子涵／攝影）

舊金山世界日報與台灣聯合報系有行旅聯合舉辦的矽谷 科技營，20日和21日在Mindsall創始人Erik Zhu的帶領下，學習了腦波科技、AI 等技術的最新發展，並體驗由腦波科技研發的智力遊戲。最後，20位學員被分為4組，結合2天的所學，分享展示在這兩大領域的商業想法。

Erik Zhu表示，Mindsall與世報矽谷科技營的合作追溯到2009年，從七八年前开始，他開始將AI、腦波科技等矽谷最前沿科技內容加入到課程體驗中。他表示，儘管一些科學理論讓學生感到生澀，但將最簡單的科學概念傳授給學生，在他們未來的學習中能有所迴響，是很有意義的事。

學生們被一款腦電波玩具所深深吸引，名叫Mind Flex Duel。玩具偵測體驗者的腦電波，判斷大腦專注度的強度，從而讓玩家控制氣體吹起小球的高度。玩具支持兩名玩家同時參與，具有對戰性和互動性。

軌道上的電動賽車接收到無線腦波檢測器的信號，由玩家的專注度和放鬆度來控制電門，從而控制速度。（記者王子涵／攝影）

另一款由Mindsall製作的腦波賽車 也深受學生的歡迎，軌道上的電動賽車接收到無線腦波檢測器的信號，由玩家的專注度和放鬆度來控制電門，從而控制速度。「賽車也被設計為兩條賽道，讓學生有對打的互動，反饋很不錯。」Erik Zhu說。

Erik Zhu表示，為了最後的成果展示，一些小組工作得很晚，很認真，雖然只有三、四頁的PPT展示，和兩天的學習時間，但我要求學生們要講述一個故事，如何應用新的技術做成產品、如何推向市場、盈利等，在過程中鍛煉學生的團隊合作、思辨、表達等能力。

四組學生分別從健康、音樂藝術、AI芯片等領域，擴展思維進行商業講演。評委根據綜合表現、團隊合作、努力學習、想法創新，評選出各領域表現最佳的小組。。

Erik Zhu表示，無論同學們將科技營的經歷當做遊玩、遊學、還是人生的一段美好經曆都可以，在十年二十年後回想起來，把它作為人生中最積極拚搏階段的回憶。