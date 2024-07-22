競選聯邦眾議員 羅達倫從政經歷受肯定

羅達倫（左三）競選聯邦眾議員，獲多位亞裔領袖支持。(羅達倫競選辦公室提供)

加州 眾議員，聯邦眾議員候選人羅達倫(Evan Low)日前在南灣舉辦媒體見面會。

羅達倫競選辦公室表示：「羅達倫是一位在亞裔 從政路上寫下 歷史的人物。2024年將代表加州矽谷的重要選區，角逐31年來首次出現的聯邦眾議院第16選區空出席次。今年11月總統大選同時，羅達倫將會是全美國唯一華裔 國會候選人。讓我們攜手，為這重要的時刻，共同努力，為華裔、亞裔、以至全美國，支持羅達倫。」

2002年，羅達倫19歲參與了亞太領袖學院(APALI) 青年領袖計畫，成為他從政的轉捩點，並在2004年開始參選。2009年，羅達倫成為全美國最年輕的市長，2014年為全加州最年輕的亞裔州眾議員。今年，羅達倫極可能成為首位來自灣區的華裔眾議員。

在3月初選，羅達倫從十位候選人脫穎而出，成為普選兩位候選人之一。羅達倫南灣中半島選區城市包括阿賽頓、 蒙洛公園、巴洛阿圖、山景城、洛斯阿圖山、薩拉度加等。

羅達倫競選辦公室表示：「若羅達倫當選國會議員，我們可以預見未來30年，羅達倫也將穩坐國會，為民喉舌。羅達倫將成為全美國第四位華裔國會眾議員，這是全美435的席次中，僅是非常小的比例，但是對亞裔來說，是何其重要的一大步。此時此刻，正是我們團結一致，將最優秀的政治人才送進國會的時刻。

羅達倫明白為亞裔發聲的重要性，並以行動證明了他對人民社區服務的使命。羅達倫是華裔第四代移民，生長在一個承襲亞裔文化的家庭裡，且深以為傲。父親是一位退休的眼科醫生，並長期推動華人傳統文化。他的哥哥是一位警員。在念大學時，羅達倫因為參加了APALI，進而燃起對從政的熱情，深感政治人物能從亞裔角度，為族群謀取該有的公平與權利，何其重要。就此，一路展開了他的從政生涯。今年，他毅然決然進軍國會，不僅是他展現理想抱負的重要一步，更是我們灣區華裔社區團結一致，共寫歷史的時候。」

羅達倫在過往的從政經歷中，受到極大的肯定，例如：

•加州州議會亞裔立法委員會主席。

• 加州州議會科技委員會創始人。

• 沙加緬度蜂報評其為加州立法最多的議員。

• 成功立法使農曆新年成為加州州立假日。

• 矽谷都會新聞稱其為矽谷 25 位最具影響力人物之一。

• 知名科技刊物、醫療團體，以及加州警察局長協會評選為年度傑出立法者。