我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

手機話費「吃到飽」加州人每年多花245億

微軟大當機第3天 全美航班仍未恢復 有人飛機3度被取消

競選聯邦眾議員 羅達倫從政經歷受肯定

本報訊
羅達倫（左三）競選聯邦眾議員，獲多位亞裔領袖支持。(羅達倫競選辦公室提供)
羅達倫（左三）競選聯邦眾議員，獲多位亞裔領袖支持。(羅達倫競選辦公室提供)

加州眾議員，聯邦眾議員候選人羅達倫(Evan Low)日前在南灣舉辦媒體見面會。

羅達倫競選辦公室表示：「羅達倫是一位在亞裔從政路上寫下 歷史的人物。2024年將代表加州矽谷的重要選區，角逐31年來首次出現的聯邦眾議院第16選區空出席次。今年11月總統大選同時，羅達倫將會是全美國唯一華裔國會候選人。讓我們攜手，為這重要的時刻，共同努力，為華裔、亞裔、以至全美國，支持羅達倫。」

2002年，羅達倫19歲參與了亞太領袖學院(APALI) 青年領袖計畫，成為他從政的轉捩點，並在2004年開始參選。2009年，羅達倫成為全美國最年輕的市長，2014年為全加州最年輕的亞裔州眾議員。今年，羅達倫極可能成為首位來自灣區的華裔眾議員。

在3月初選，羅達倫從十位候選人脫穎而出，成為普選兩位候選人之一。羅達倫南灣中半島選區城市包括阿賽頓、 蒙洛公園、巴洛阿圖、山景城、洛斯阿圖山、薩拉度加等。

羅達倫競選辦公室表示：「若羅達倫當選國會議員，我們可以預見未來30年，羅達倫也將穩坐國會，為民喉舌。羅達倫將成為全美國第四位華裔國會眾議員，這是全美435的席次中，僅是非常小的比例，但是對亞裔來說，是何其重要的一大步。此時此刻，正是我們團結一致，將最優秀的政治人才送進國會的時刻。

羅達倫明白為亞裔發聲的重要性，並以行動證明了他對人民社區服務的使命。羅達倫是華裔第四代移民，生長在一個承襲亞裔文化的家庭裡，且深以為傲。父親是一位退休的眼科醫生，並長期推動華人傳統文化。他的哥哥是一位警員。在念大學時，羅達倫因為參加了APALI，進而燃起對從政的熱情，深感政治人物能從亞裔角度，為族群謀取該有的公平與權利，何其重要。就此，一路展開了他的從政生涯。今年，他毅然決然進軍國會，不僅是他展現理想抱負的重要一步，更是我們灣區華裔社區團結一致，共寫歷史的時候。」

羅達倫在過往的從政經歷中，受到極大的肯定，例如：

•加州州議會亞裔立法委員會主席。

• 加州州議會科技委員會創始人。

• 沙加緬度蜂報評其為加州立法最多的議員。

• 成功立法使農曆新年成為加州州立假日。

• 矽谷都會新聞稱其為矽谷 25 位最具影響力人物之一。

• 知名科技刊物、醫療團體，以及加州警察局長協會評選為年度傑出立法者。

加州 亞裔 華裔

上一則

逾百灣區僑團組織參與華運分列式 精采表演引掌聲

下一則

華運會開幕 阮昭雄領跑名人競走 6000僑胞熱情參與

延伸閱讀

「龍騰華運 光輝四十」華運會開幕 阮昭雄領跑名人競走

「龍騰華運 光輝四十」華運會開幕 阮昭雄領跑名人競走
加州上半年增10.7萬職缺

加州上半年增10.7萬職缺
南灣郵件盜竊案激增 官員籲採取措施

南灣郵件盜竊案激增 官員籲採取措施
加州針灸日 數百中醫同慶 爭取納入聯邦醫保

加州針灸日 數百中醫同慶 爭取納入聯邦醫保
吸引年輕選票 州憲法禁同婚條款 紐森擬刪除

吸引年輕選票 州憲法禁同婚條款 紐森擬刪除

熱門新聞

特勤工作人員在槍擊發生後保護川普。（美聯社）

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

2024-07-14 13:44
創投家薩克斯在共和黨全代會上，強烈抨擊他住家所在的舊金山面臨的嚴峻問題。(圖取自薩克斯臉書)

億萬富豪批民主黨把金山治理成「化糞池」

2024-07-18 12:50
傍晚四五點的結帳區大排長龍，不少消費者大量採買特價品。（記者孫愛薇／攝影）

東灣佛利蒙華人超市結束營業大拍賣 消費者掃貨折價品

2024-07-13 20:34
位於庫比蒂諾的蘋果總部。 (谷歌地圖)

蘋果再砸5千萬建400間可負擔住房 計畫預計2年完工

2024-07-18 18:26
海畔卡美爾的Misiôn de San Carlo Borromeo福傳教堂。 (谷歌地圖)

北加州富裕又安詳小城海畔卡美爾 6成居民不想設地址

2024-07-18 18:48
范斯(右)與妻子7月15日參加共和黨全國大會時，受到黨員熱烈歡迎。 (美聯社)

川普擇范斯搭檔 矽谷掌聲響 馬斯克︰象徵「勝利在望」

2024-07-17 15:58

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗
得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付
4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表
特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求

特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求