柯瑞、詹姆斯 首次成為奧運會美國男籃隊友

詹姆斯20日最後8秒突破上籃絕殺熱身賽對手南蘇丹，柯瑞賽後誇獎說︰「終結者上演！」（取自美國奧運籃球隊官方推特）

金州勇士 明星柯瑞 （Stephen Curry）和洛杉磯湖人招牌球員詹姆斯（LeBron James）首次成為奧運 會美國男籃隊友，兩人也互相欣賞。詹姆斯20日最後8秒突破上籃准絕殺熱身賽對手南蘇丹，柯瑞賽後誇獎說︰「終結者上演！」

詹姆斯和柯瑞經歷頗為奇特，兩人相隔三歲，都在俄亥俄州同一家醫院先後出生。分別率領克利夫蘭騎士和金州勇士，四次在總冠軍賽相遇，其間，柯瑞拿到三個冠軍，詹姆斯一個。這兩位未來的名人堂成員成果斐然。總共獲得八次總冠軍、六次MVP最有價值球員獎、五次總冠軍賽MVP，分別是歷史得分王和歷史三分王。但兩人卻從未成為美國隊奧運會男籃隊友，

美國隊主教練柯瑞（Steve Kerr）就明確表示，詹姆斯和柯瑞將並肩追逐這塊奧運會金牌。這可能是詹姆斯的第三塊也是最後一塊金牌，可能是柯瑞的第一塊金牌。

20日對陣南蘇丹熱身賽，美國隊星光熠熠，包括詹姆斯和柯瑞等11人的先發和替補，全部是球隊招牌以及全明星球員，球館座無虛席。但美國隊上半場防守懶散，投籃失準，經過南蘇丹的一波三分彈，半場居然落後14分。柯爾下半場開場乾脆讓替補打了第三節半段，以拉緊防守強度。美國隊隨後奮起直追，柯瑞投中兩個三分，最終依靠詹姆斯的強硬上籃，1分險勝對手。

詹姆斯賽後大聲嚷嚷，喜歡這種險勝多過狂掃，因為球隊經受住了考驗。「這是最好的比賽。」這時，柯瑞插嘴說︰「終結者上演！」