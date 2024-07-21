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多次偷盜零售店 男被判2年賠償1萬

記者劉先進 / 舊金山報導
舊金山地檢長謝安宜宣布，32歲的男子阿佩爾因零售盜竊罪，被判處兩年監禁，還被勒令向受害人支付1萬元的賠償金。（記者劉先進╱攝影）
舊金山地檢長謝安宜宣布，32歲的男子阿佩爾因零售盜竊罪，被判處兩年監禁，還被勒令向受害人支付1萬元的賠償金。（記者劉先進╱攝影）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）宣布，32歲的男子阿佩爾（Bernard Appel），在金山高等法院認罪，承認在中高端的運動休閒品牌露露檸檬（Lululemon）犯下商業入室盜竊罪，並意圖轉售商品，實施有組織的零售盜竊罪。他被判處兩年監禁，還被勒令向受害人支付總計1萬元的賠償金。

舊金山縣檢察官指控阿佩爾，自2023年7月10日至11月19日期間，在位於金山市中心購物中心和菲爾莫爾街的露露檸檬商店實施了一系列搶奪盜竊。 他利用一個大袋子或一件大號Lululemon外套，將其翻轉過來裝入盜竊的緊身褲和其他雜貨商品。得手後逃之夭夭，沒有試圖為商品付款。所有這些事件，都涉及數千元的商品失竊。自從今年1月7日被捕以後，阿佩爾一直在押。

舊金山地區助理檢察官祖德柯夫（Stephanie Zudekoff）說，如果沒有Lululemon 員工的合作和金山警局入室盜竊組的辛勤努力，阿佩爾就不會在這一系列盜竊案中被發現。「我非常感謝他們的辛勤工作，對此次成功起訴至關重要。」

謝安宜辦公室形容阿佩爾為多產的零售盜竊推動者。她說，對阿佩爾的定罪和判刑，讓他對自己的無恥罪行負責，這表明地檢長辦公室非常重視這些案件，並將繼續竭盡所能確保舊金山有組織零售盜竊案的後果。「有組織零售盜竊對社區和企業有著深遠的影響，我們絕不姑息或縱容。」

舊金山

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