巴黎奧運唯一俄游泳選手 來自灣區

33--索莫夫為了以中立運動員身份參賽，經歷困難重重。他教導游泳運動員的家長們，發起GoFundMe活動，提供支援。(取自GoFundMe網站)

舊金山紀事報報導，在俄羅斯出生的索莫夫(Evgenii Somov)現住在屋崙，將以「個人中立運動員」(individual Neutral Athlete)身分參加巴黎奧運 。但參賽資格經歷重重困難。

由於烏克蘭 戰爭，俄羅斯、白俄羅斯 運動員被禁止參加奧運。索莫夫不能參加奧運開幕典禮、沒有俄羅斯國旗，不會有國歌，也未獲政府支持。但他仍計畫前往巴黎參加100公尺蛙泳比賽，笑稱自己是「索莫夫隊」(Team Somov)。

索莫夫在聖彼得堡(St. Petersburg)長大，並開始在俄羅斯青少年游泳隊嶄露頭角。父親希望他去美國，送他參加舊金山英文暑期課程。18歲時，他與路易斯維爾大學(University of Louisville)的俄羅斯游泳教練取得聯絡，並獲得獎學金。但父親卻意外過世，他獨自離開母親，前往美國開展新生活。

索莫夫獲得學位，開始NCAA職業生涯，連續五年在ACC錦標賽贏得100公尺蛙泳冠軍。他差點錯過2021年東京奧運，當時俄羅斯以「俄羅斯奧林匹克委員會」縮寫ROC參賽，這是對其贊助興奮劑醜聞的懲處。俄羅斯游泳選拔賽在NCAA賽後一周舉行，索莫夫對自己成績不滿意，覺得自己準備好離開奧運計畫。

2022年5月他來到灣區，住在佛利蒙，並與游泳訓練機構「Fitter & Faster」公司聯繫，擔任指導工作。去年在沙加緬度巧遇前大學游泳運動員、游泳學校「Oaklantis」董事吉伯森(Piankhi Gibson)，開始擔任教練，並在高中任教。去年，帶著年輕游泳運動員去南加州比賽，他個人在100公尺蛙泳的最佳成績為51秒，最後以51.1秒進入決賽。

索莫夫因此開始嘗試尋找通往巴黎奧運的道路。他必須獲得世界游泳協會批准的俄羅斯境外比賽資格，需飛往俄羅斯參賽，需簽署聲明不支持烏克蘭戰爭、沒有發表支持烏克蘭戰爭的公開聲明，並且不是俄羅斯軍隊成員。還必須接受四次藥物測試。

但由於未為俄羅斯游泳，俄羅斯無法對他進行測試，美國也不會對他進行測試，因他非美國運動員。遇到受檢困難，索莫夫以參加其他游泳競賽，獲取好成績，爭取受檢資格。5月16日以58.72的100公尺蛙泳成績，創造俄羅斯新紀錄。由於整體成績是今年世界第三快，有資格參賽巴黎奧運。

由於打破全國紀錄，被帶去進行藥物測試，接受第一次測試。還有其他三次藥物測試須完成。世界游泳協會同意將他列入「世界反興奮劑機構」(WADA)運動院檢查名單，陸續完成測試。

獲得中立參賽資格後，必須獲得國際奧委會批准並收到邀請函。他於7月5日獲函。還須將護照送至華府法國大使館，取得加急簽證，並等待護照寄還。

期間，索莫夫教導游泳運動員的家長們發起GoFundMe活動，提供支援。作為一名中立運動員，沒有支持系統，也不能接受來自俄羅斯的資金，必須自己承擔所有費用。吉伯森將擔任教練，陪同前往。

俄羅斯上次派出完整代表團參加夏奧會，是於2012年倫敦奧運。今年巴黎奧運，有少數中立俄羅斯人與白俄羅斯選手參賽，索莫夫將是唯一俄羅斯游泳選手。