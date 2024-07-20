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創意市集快閃店入駐Google遊客中心 台藍染作品陳列

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
台灣藍染作品受遊客青睞，陳書瑤帶著大型藍染服飾展示販售在快閃店。（記者孫愛薇／攝影）
台灣藍染作品受遊客青睞，陳書瑤帶著大型藍染服飾展示販售在快閃店。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷山景城(Mountain View)的Google遊客中心進駐創意市集快閃店「MOMENT Marketplace」，以舊金山灣區小型創意商家商品呈現在店內，讓遊客到訪遊客中心時，也能購買到矽谷藝術家的作品，台裔藍染藝術家陳書瑤（Nina）的傳統藍染創作陳列其中。

店內販售在地藝術家設計的山景城地圖，內有海灣與Google總部位置。（記者孫愛薇...
店內販售在地藝術家設計的山景城地圖，內有海灣與Google總部位置。（記者孫愛薇／攝影）

不少遊客造訪Google總部一定會到訪Google遊客中心，中心內展示與販售有Google紀念品外，還備有Google café，其中支持灣區在地小型創意商家的MOMENT市集就獲得Google邀請，入駐遊客中心開快閃店，讓遊客一邊品嘗咖啡甜點，一邊欣賞南灣當地手作藝術家創作。

快閃店位在Google遊客中心附屬的Google café一角，邊喝咖啡邊欣賞灣...
快閃店位在Google遊客中心附屬的Google café一角，邊喝咖啡邊欣賞灣區在地藝術創作家的作品。（記者孫愛薇／攝影）

MOMENT專案經理Audrey Yeung為美籍華裔，負責市集的所有南灣展示店面，她表示，快閃店每季更換主題及展示作品，本季主題為「從根開始，循環利用」，例如可重複使用的家居用品、可以補充的個人護理用品等，遊客在參觀本季主題時，不僅是為了欣賞或是購物這些富有意義的商品，更是希望啟發人們對於可持續使用物品的思考。

Audrey Yeung表示，帶有矽谷或灣區的作品非常受遊客喜愛。（記者孫愛薇／...
Audrey Yeung表示，帶有矽谷或灣區的作品非常受遊客喜愛。（記者孫愛薇／攝影）

Audrey Yeung表示，快閃店位處矽谷中心，店內設有一區加州永久收藏區，不管主題如何更換，都會有一區專門介紹加州與灣區的藝術作品，帶有矽谷或灣區的作品非常受遊客喜愛，「人們不只是聚焦在科技商業上，更關注文化內涵，也很興奮看到Google以這種方式支持在地小型企業」。

本季展示商品中，台裔藍染藝術家陳書瑤（Nina）作品也收錄其中，陳書瑤表示，一直持續參與MOMENT市集與San José Made的展示活動，與社區活動緊密聯繫，很感謝市集的肯定，讓台灣傳統藍染藝術展示在Google遊客中心，世界各地來往的遊客欣賞，6月前的商品已經全數完售，7月重新上架藍染服飾，以大型作品展示出台灣藍染的美。

成立於2011年的San José Made，負責舉辦南灣攤位數最多的手作創意市集外，以各式策展活動協助小型在地企業販售商品，母公司Moveable旗下還有MOMENT Marketplace，更獲得聖荷西市政府的資金投入，在聖荷西市區開設實體店面，總計經營9間商品展示門市，協助社區內的小型店家展示商品與販售。

Google 灣區 矽谷

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