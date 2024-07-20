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支持性住房辦公室主任赫南德 將任聖縣副執行長

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
赫南德作為聖縣副執行長的任期將從7月22日開始。（聖他克拉拉縣政府提供）
赫南德作為聖縣副執行長的任期將從7月22日開始。（聖他克拉拉縣政府提供）

聖他克拉拉縣日前任命支持性住房辦公室主任赫南德（Consuelo Hernandez)為縣副執行長，新職位的任期將從7月22日（周一）開始。

赫南德2015年以項目經理身分加入支持性住房辦公室，已經有超過20年的公共服務經驗。她在2020年成為支持性住房辦公室的主任，在發行和利用9億5000萬Measure A可負擔住房債券的過程中，發揮了主要作用。這一債券的發行在2016年票選通過，是擴充住房，防止遊民的重要舉措之一。

聖他克拉拉縣執行長威廉斯(James Williams)表示，赫南德是一位頗具思想和創新精神、追求卓越的公務員。他說：「她成功地領導了解決矽谷可負擔住房和遊民危機的舉措，提升了數千最弱勢的本縣居民的生活質量。」

在赫南德的領導下，聖他克拉拉縣在八年之內動工了超過5000個可負擔和支持性住房單元的項目。僅僅在過去四年，聖縣及其合作夥伴就幫助將近1萬5000名沒有住所的成人、家庭和孩子搬進永久居所。

在任職支持性住房辦公室期間，赫南德與聖縣轄下的15個建制市、聖縣住房局、可負擔住房開發商及社區成員都有有效合作。她還和聖縣其他部門在農業工人住房到新移民服務等一系列議題上都有廣泛合作。

新冠疫情期間，赫南德領導了縣境內的隔離和檢疫支持項目，為數千戶家庭提供了住房和經濟支持。

赫南德表示，有這樣的機會在新的領域應用自己的經驗來為公眾服務，讓聖縣成為一個更堅強和包容的社區，讓自己受寵若驚。

赫南德離任之後，卡明斯基（Kathryn Kaminski)將代理支持性住房辦公室主任。卡明斯基目前是住房辦公室副主任，主管遊民防止，支持性住房，緊急狀況應對，補助金和合同等事務。

遊民 債券 疫情

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