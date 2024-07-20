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矽谷科技營20學員參訪美超微總部 總經理Eric Chou接待

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
舊金山世界日報與台灣聯合報系有行旅公司合辦的矽谷科技營，19日上午參訪位於聖荷西的美超微總部，超微工廠總經理Eric Chou親自接待。（記者葛歆睿 / 攝影）
舊金山世界日報與台灣聯合報系有行旅公司合辦的矽谷科技營，19日上午參訪位於聖荷西的美超微總部，超微工廠總經理Eric Chou親自接待。（記者葛歆睿 / 攝影）

舊金山世界日報與台灣聯合報系有行旅聯合舉辦的矽谷科技營19日（周五）上午參訪位於聖荷西的美超微總部，學員們身臨其境體驗科技企業的工作環境並聆聽講座，了解美超微在AI革命中所扮演的重要角色，並有機會近距離接觸到其最先進的伺服器。

美超微工廠總經理Eric Chou親自接待，向學員們介紹美超微的環保理念、全球布...
美超微工廠總經理Eric Chou親自接待，向學員們介紹美超微的環保理念、全球布局、產品系列、生產過程、液體冷卻技術等。（記者葛歆睿 / 攝影）

當日，科技營一行20名學員來到美超微工廠，由總經理Eric Chou親自接待，向學員們介紹美超微的環保理念、全球佈局、產品系列、生產過程、液體冷卻技術等。他談及供應鏈威脅及對策，從後疫情時代產業恢復，到中美貿易戰、俄烏戰爭、以哈戰爭這些地緣政治因素所帶來的影響，以及日益猖獗的網路犯罪。

Eric告訴學員們，目前AI的發展一方面要解決電能問題，另一方面也要有道德約束。

他還特別提到隨著歷史發展，華人所扮演角色的變化。1773年美國還是英屬殖民地，因不滿英國議會通過的「茶稅法」，在波士頓爆發了「傾茶事件」，後來發展成武裝革命並成功獨立建國。而因為這些茶葉又來自當時的清朝，所以中國其實也間接參與到了這一重要歷史事件中。經過250年的努力，華人已經直接參與當下的AI革命，從台灣廣大的人才庫、完善的供應鏈，到矽谷的由台裔領導的美超微、輝達、AMD，推動整個AI的發展。

學員們也積極向Eric提問，他都耐心逐一解答，鼓勵他們好好讀書，並歡迎他們將來加入美超微。而最讓學員興奮的莫過於近距離看到美超微的人工智慧AI伺服器和超融合基礎架構伺服器。

念資訊工程系的大學生陳可軒表示，之前聽說過美超微這家公司，但這是第一次看到伺服器的樣子，是蠻有趣的體驗。儘管未來的發展方向是軟體，他也很願意有機會能了解其他相關領域，開闊眼界。

莊于昕所念的是生物科技系本科，她認為，AI是現代科技的指標，將來一定會和她的專業有所結合。無論是Eric講座中提到的內容，還是之後向Eric請教問題所得到的答案，都幫助她跳脫原本教育的思維方式，有很大的收穫。

AI 矽谷 供應鏈

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