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在地犯罪指數高 保險危機 重創灣區企業

編譯組╱綜合報導
保險費率上漲、承保範圍減少與保險選擇減少等情況，現對小型企業來說，越趨常見。保險公司指出，提供保險的一個基本條件，是保險費率必須反映承保的整體風險。(圖取自Farmers Insurance臉書)
保險費率上漲、承保範圍減少與保險選擇減少等情況，現對小型企業來說，越趨常見。保險公司指出，提供保險的一個基本條件，是保險費率必須反映承保的整體風險。(圖取自Farmers Insurance臉書)

保險費率上漲、承保範圍減少與保險選擇減少等情況，現對小型企業來說，越趨常見。在許多情況下，業主並沒有提出任何索賠，保險費率仍上漲。

「舊金山紀事報」報導，犯罪並非造成保險費用增加與承保覆蓋範圍減少的唯一原因。野火風險，特別是在火災經常發生的北灣，也導致房主與當地小型企業面臨保險危機。通貨膨脹、訴訟風險等，成本也有所增加。

「保險資訊研究所」(Insurance Information Institute)策略通訊灣區主任盧意斯(Janet Ruiz)表示，總體來看，加州各城市的保險選擇普遍較少，加州過去幾年的保險費率又低於其他州。現在保費上漲，加上犯罪、竊盜、破壞行為等，導致保險成本上升以及通貨膨脹，皆對保險成本產生影響。

舊金山卡斯楚(Castro)餐廳「Canela Bistro」的State Farm保險費率過去一年上漲約30%，餐廳老闆舒斯特(Mat Schuster)說，似乎大家的保費都在上漲中，不管有無索賠。他的餐廳從未提出索賠，最近也未發生犯罪事件，「保險費的計算方式有些神秘。」

然而，Farmers保險公司對外溝通主任沙哈更(Luis Sahagun)指出，商業保險費率是根據許多不同變數而定，包括承保企業的類型、過去損失趨勢、勞動力與重建材料成本，以及通貨膨脹。重要的是，提供保險的一個基本條件，是保險費率必須反映承保的整體風險。

舒斯特表示，State Farm保險經紀人嘗試提供協助，但必須告知無法降低受保費率。

有新聞媒體報導指出，部分企業完全失去保險。舊金山列治文區「Cigarettes R Cheaper」在多次入室竊盜之後，失去了保險。上個月又被偷。

屋崙市中心酒吧「Feelmore Social」去年購買的商業保險為每月654元，今年春天保險被取消，被迫轉向多家保險公司，將保單整合為一個全面計畫，現在每月支付約1000元保費、增幅約50%。酒吧負責人詹納(Nenna Jenner)被告知，被取消保險的原因，是在所郵遞區號94612的犯罪指數很高，儘管她的酒吧本身沒有發生過任何犯罪案件。

另一家位在舊金山的酒吧「Decante SF」，過去兩年不得不兩次更換保險公司，成本每年增加2000-4000元，共同擁有者葛瑞瓦(Simi Grewal)表示，有意願與酒吧和餐廳合作的保險營運商越來越少，上個月，酒吧在兩天內被搶劫兩次。

保險經紀人朱羅(Jordan Jurow)表示，對小型企業來說，在灣區獲得保險，變得更加困難，選擇也越來越有限。他指出，一般小型企業的野火風險很低，但由於建築物年齡較大等因素，火災發生率大幅上升。對於公寓業主來說，還有租戶訴訟的風險。酒吧等以酒類為主的商業，對保險公司來說，也是風險更大的類別。

加州有愈來愈多企業轉向政府提供的最後保險選擇：「FAIR Plan」。根據該保險計畫數據，自2019年9月至2024年3月，加入FAIR計畫的企業保單、包括小型企業與商業房東業主，數量增加超過兩倍，從4601份增至9939份。2023年，FAIR計畫將其商業保險覆蓋範圍，提供至每個房產為2000萬元。

作為緩解保險危機的一部分，加州保險廳長萊拉(Ricardo Lara)指示，FAIR計畫將每棟建築保險限額提高至2000萬元，可能有利於擁有多座建築的大型開發計畫。

保險 保費 加州

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