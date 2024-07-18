灣區污水處理升級 估每戶每年多攤700元

灣區污水處理廠設備老舊急需升級，但改造計畫耗資龐大，預計高達110億元。（記者徐蓓蓓／攝影）

為保護水質和舊金山 灣的水生動植物，灣區 水質監管委員會（Bay Regional Water Quality Control Board）

日前第一次通過決定，要求下屬所有污水處理廠減少排放到海灣中廢水的營養物質。

經過數年的檢測和研究之後在「淨水法案」之下通過的新規定，將在今年10月1日生效，要求灣區40座污水處理廠與2022年的數字相比，要將廢水中的氮含量減少40%。2022年，舊金山灣水體爆發有害紅藻污染，導致了魚類的大量死亡。

污水處理廠排放的廢水帶來了大量營養物質，而過多的營養物質是有害紅藻爆發的主要原因，直接導致了水體中可溶性氧氣含量下降，殺死了水中生物。紅藻中的毒素還可以通過直接接觸、呼吸、食用中毒魚類和貝類致病。對於原住民和漁民群體來說打擊尤為致命。

在新規之下，污水處理廠有10年時間來完成必要的升級。其中有些處理廠已經完成了升級，或是正在建設中。大多數仍在計畫階段，有一些可能需要比較大的升級改造，花費數年才能完成。

不過新規定並不要求所有處理廠都遵從同一方法來升級，而是有多種選項：可以最優化現有系統來構建全新的處理流程，或是採用基於自然的方式，應用濕地污水處理方法。在減少營養物質排放之外，還可以提供多重環境和社區福利。

據悉，新規定要求設施升級將是1970年代「淨水法案」實施以來，灣區公共資金在廢水處理方面最大的投資，預計總共需要花費110億元，均攤到每一戶灣區人家大概是每年700元。而目前還沒有聯邦或州府撥款來抵銷掉這部分費用。

記者就此事採訪了南灣居民郭先生。郭先生對排污費用的漲幅表示震驚，也質疑為什麼沒有政府撥款來抵銷一部分費用。他提出此前報導過的由加州 回收廳管理，但無人認領的8億元空瓶押金，可以調撥一部分來改善海灣的水質，同時也關切110億元的污水處理升級資金的使用監管問題。