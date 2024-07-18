我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會打親情牌 范斯帶「戒毒」的媽媽現身 掀高潮

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

聖他克拉拉市擬發基建債券 11月公投

記者徐蓓蓓／聖他克拉拉市報導
僅僅2024年一年，聖他克拉拉市就從市政各部門收到超過2億7000萬的基礎設施資金申請。（取自聖他克拉拉市府網站）
僅僅2024年一年，聖他克拉拉市就從市政各部門收到超過2億7000萬的基礎設施資金申請。（取自聖他克拉拉市府網站）

聖他克拉拉市議會16日開會一致通過，將4億元債券放到今年11月的選票上，來應對該市超過6億元的基礎設施需求資金缺口。而6億元僅僅是今後5年內急需的基礎設施資金缺口，並未包括該市所有基礎設施方面的需求。僅2024年一年，該市就從市政各部門收到超過2億7000萬的基礎設施資金申請，而其「重要項目貯備金」卻只有區區2400萬元。

聖他克拉拉市市長吉爾莫表示：「如果選民們支持發行債券，對我們社區而言將會是一項重要和急需的投資。我們要確保債券和具體的項目掛鉤，市民才知道錢到底是怎麼用的，並且有監管來確保錢是用對城市最有利的方式花出去的。」

市議會在發債的決議之外，還有公布與具體項目掛鉤的詳細費用計畫來保證錢花對地方，具體如下：

街道和交通設施（4117萬元），消防站和緊急響應部門（1億4223萬5450元），警用設施 （4398萬7500元），公園、圖書館、長者中心及游泳池 （1億1525萬8750元），風暴下水系統改造 （4600萬元），歷史建築和美化工程 （920萬元）。

債券將分期發行以應對最高優先級的需求。全部發行完畢之後，市政每年大約價值10萬的房產支付的房屋所得稅收中，要有19元用於償還，合計每年大約2167萬4000元。

債券的開支每年都需經過獨立審計，且債券資金不得用於李維體育場及周邊0.5哩之內的升級，體育場周邊0.5哩半徑內的居民區除外。

4億元債券會出現在今年11月5日大選選票上，需要三分之二多數票才能通過。同樣在選票上的加州5號提案如果獲得通過，會將發債通過門檻降低到55%的簡單多數。

市經理葛羅根（Jovan Grogen)表示：「我們知道本市目前的用於基礎設施項目的現收現付方法是難以維持的。我們對通過發債抱有很大希望。」

債券 加州 投資

上一則

舊金山街頭常見「芬太尼彎折」 吸食者：進入夢中卻自覺在走路

下一則

灣區污水處理升級 估每戶每年多攤700元

延伸閱讀

聖他克拉拉谷醫療中心康復醫院 加州最佳

聖他克拉拉谷醫療中心康復醫院 加州最佳
聖他克拉拉市盼4億元債券提案通過

聖他克拉拉市盼4億元債券提案通過
聖他克拉拉Westwood Oaks公園翻新 列全美示範遊園地

聖他克拉拉Westwood Oaks公園翻新 列全美示範遊園地
聖他克拉拉縣出現麻疹病患 公眾有感染風險

聖他克拉拉縣出現麻疹病患 公眾有感染風險
萊恩雷諾斯續演「死侍」坦言沒壓力 休傑克曼用拳頭展現浪漫

萊恩雷諾斯續演「死侍」坦言沒壓力 休傑克曼用拳頭展現浪漫

熱門新聞

特勤工作人員在槍擊發生後保護川普。（美聯社）

暗殺川普槍手身分確認 舊金山選民心態大轉變

2024-07-14 13:44
有報導透露，蘋果共同創辦人喬布斯的遺孀勞倫以破紀錄價格7000萬元，在舊金山太平洋高地購買一處房產。(圖取自勞倫臉書)

喬布斯遺孀出7000萬美元高價 買下號稱全美最美的豪宅

2024-07-12 21:54
電視台直升機在機場上空拍到的景象 (灣區NBC電視截圖)

飛機冒煙 舊金山班機旅客緊急逃生 原因是鋰電池過熱

2024-07-12 20:01
2023年時任英國首相的蘇納克（右一）帶家人–妻子穆爾蒂（左一）、兩個女兒到聖塔蒙尼卡，度過一次海外家庭假期。（美聯社）

回到加州？英國前首相蘇納克 動向掀熱議

2024-07-11 02:12
傍晚四五點的結帳區大排長龍，不少消費者大量採買特價品。（記者孫愛薇／攝影）

東灣佛利蒙華人超市結束營業大拍賣 消費者掃貨折價品

2024-07-13 20:34
入夏以來熱浪不斷，加州緊急狀況應對官員提醒民眾，採取適度應對行動，以安全度夏。(取自Pexels)

熱死了…還會更熱 加州官員：3要訣保命

2024-07-11 18:35

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力

川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力