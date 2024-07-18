聖他克拉拉市擬發基建債券 11月公投

僅僅2024年一年，聖他克拉拉市就從市政各部門收到超過2億7000萬的基礎設施資金申請。（取自聖他克拉拉市府網站）

聖他克拉拉市議會16日開會一致通過，將4億元債券 放到今年11月的選票上，來應對該市超過6億元的基礎設施需求資金缺口。而6億元僅僅是今後5年內急需的基礎設施資金缺口，並未包括該市所有基礎設施方面的需求。僅2024年一年，該市就從市政各部門收到超過2億7000萬的基礎設施資金申請，而其「重要項目貯備金」卻只有區區2400萬元。

聖他克拉拉市市長吉爾莫表示：「如果選民們支持發行債券，對我們社區而言將會是一項重要和急需的投資 。我們要確保債券和具體的項目掛鉤，市民才知道錢到底是怎麼用的，並且有監管來確保錢是用對城市最有利的方式花出去的。」

市議會在發債的決議之外，還有公布與具體項目掛鉤的詳細費用計畫來保證錢花對地方，具體如下：

街道和交通設施（4117萬元），消防站和緊急響應部門（1億4223萬5450元），警用設施 （4398萬7500元），公園、圖書館、長者中心及游泳池 （1億1525萬8750元），風暴下水系統改造 （4600萬元），歷史建築和美化工程 （920萬元）。

債券將分期發行以應對最高優先級的需求。全部發行完畢之後，市政每年大約價值10萬的房產支付的房屋所得稅收中，要有19元用於償還，合計每年大約2167萬4000元。

債券的開支每年都需經過獨立審計，且債券資金不得用於李維體育場及周邊0.5哩之內的升級，體育場周邊0.5哩半徑內的居民區除外。

4億元債券會出現在今年11月5日大選選票上，需要三分之二多數票才能通過。同樣在選票上的加州 5號提案如果獲得通過，會將發債通過門檻降低到55%的簡單多數。

市經理葛羅根（Jovan Grogen)表示：「我們知道本市目前的用於基礎設施項目的現收現付方法是難以維持的。我們對通過發債抱有很大希望。」