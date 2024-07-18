電腦歷史博物館電遊展 滿滿童年回憶

1972年桑尼維爾市的安迪卡培酒吧裡Pong街機，直到2002年都還可以使用。（記者徐蓓蓓／攝影）

電腦歷史博物館 日前舉辦電子遊戲展，慶祝電遊的黃金時代。展出館藏從雅達利（Atari)到Xbox的一系列經典遊戲和實物藏品，無不勾起參與者的美好回憶。在電腦遊戲展廳和「軟體製作」展廳「魔獸世界」部分還有更多互動內容。

電腦遊戲的歷史和電腦幾乎一樣長。最初的電腦設計中並未考慮到娛樂的功能，但還是被用來做各種遊戲的用途。上世紀60年代中期，隨著電腦的互動性增強和變得更加普遍，電腦遊戲也在飛速發展。到了1980年代，功能不斷強大的個人電腦和專用的遊戲手柄，催生了一項有利可圖的新型娛樂媒介。到了今天，電腦遊戲的銷量已經超過了電影。

到了上世紀70年代，電子遊戲從最初只在一小部分電腦愛好者中盛行的嗜好，成為一宗大生意。街機、家用遊戲機、手持式遊戲機以及消費型電腦遊戲，遍地開花。數十家電遊廠商銷售電子歷險、教育、桌遊以及模擬類遊戲。

「太空侵略者遊戲」和各版卡帶。（記者徐蓓蓓／攝影）

電子遊戲市場經歷了爆發性增長，然後又經歷了崩潰。太多的產品，尤其是太多的劣質產品，導致了銷售在1983年直線下降，擊垮了很多生產商。不過很多流行至今的經典遊戲，都誕生於這一時期，如超級瑪莉歐、小精靈等。很多成功的遊戲廠商都來自日本，他們的產品在美國乃至全世界都大行其道。

主辦單位表示，本次展出的藏品中包括史上第一台大型電玩街機Pong。在此遊戲中，玩家的目的是在模擬桌球比賽中奪取高分擊敗電腦玩家。1972年遊戲的開發者，布希內爾和奧爾康把Pong街機安裝在桑尼維爾市的安迪卡培酒吧裡讓顧客試玩。兩個星期後，機器就壞了，原因是因為太受歡迎，機器的投幣口內塞滿了銀角仔。兩位開發者所屬的雅達利公司，也成為史上第一間成功的電遊公司。

俄羅斯方塊和掌機展品。（記者徐蓓蓓／攝影）

電腦遊戲方面從古早的「西洋跳棋」、「太空 戰爭」、「星際旅行」、「太空侵略者」到後來的「迷宮戰爭」、「洞窟歷險」、「空戰神兵」、「古墓麗影」等都應有盡有。而任天堂 、Playstation以及Xbox等各個款式的遊戲機也都有展出。再加上現場的年代感宣傳海報，滿滿的都是童年的回憶。